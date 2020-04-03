ترامب وماكرون يبحثان اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدائمين لمواجهة كورونا

واشنطن (رويترز)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون ناقشا اليوم الجمعة عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى لمناقشة زيادة تعاون الأمم المتحدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض فى بيان إن الزعيمين ناقشا اجتماع الدول الخمس وهى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا فى المكالمة. وتعانى الولايات المتحدة وفرنسا من بعض من أعلى معدلات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس شديد العدوى.