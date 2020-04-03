اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 10:10 م
خالد صلاح
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ترامب وماكرون يبحثان اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدائمين لمواجهة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:41 م
ترامب وماكرون يبحثان اجتماع أعضاء مجلس الأمن الدائمين لمواجهة كورونا دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون ناقشا اليوم الجمعة عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى لمناقشة زيادة تعاون الأمم المتحدة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض فى بيان إن الزعيمين ناقشا اجتماع الدول الخمس وهى الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا فى المكالمة. وتعانى الولايات المتحدة وفرنسا من بعض من أعلى معدلات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس شديد العدوى.

 

 


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