تأجيل جلسة الجمعية البرلمانية للناتو فى كييف بسبب كورونا

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أعلن البرلمان الأوكرانى الخميس تأجيل جلسة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسى (الناتو) التى كان من المقرر عقدها فى من 22 إلى 25 مايو فى كييف إلى موعد لاحق بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقالت رئيسة لجنة البرلمان الأوكرانى للتكامل الأوروبى إيفانا كليمبوش-تسينتسادز "بعد الاجتماع الأول للجنة المنظمة فى يناير لإعداد وعقد جلسة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو استمر العمل فى مجموعة العمل، ولكن فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا بدأنا فى تلقى إشارات من الأمانة الدولية الجمعية البرلمانية للناتو بأنه ليست كل الدول مستعدة لإرسال وفودها إلى جلسة الربيع، ومؤخراً أعلنت الأمانة الدولية قراراً بتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأكدت كليمبوش-تسينتسادز أن تأجيل جلسة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف الناتو لا يعني أنها لن تعقد في كييف على الإطلاق، ولكنها لم تتمكن من التنبؤ بموعد عقد الجلسة في أوكرانيا.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في 25 أبريل 2019 قرارًا بشأن "عقد دورة الربيع للجمعية البرلمانية للناتو في عام 2020"، والذي ينص على إنشاء لجنة تنظيمية للتحضير للدورة.

وفي أبريل 2017، دعمت الجمعية البرلمانية للناتو مبادرة البرلمان الأوكراني لعقد دورة الربيع للجمعية في أوكرانيا، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة من 22 إلى 25 مايو 2020.