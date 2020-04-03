اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا تطور تطبيقا يساعد فى وقف تفشى فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:49 م
بولندا تطور تطبيقا يساعد فى وقف تفشى فيروس كورونا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة التكنولوجيا، اليوم الجمعة، إن بولندا تعمل على تطبيق للهواتف الذكية للمساعدة فى تتبع الأشخاص الذين اختلطوا مع المصابين بفيروس كورونا وتحذيرهم من الخطر المحتمل، وتأتى المبادرة، التى يمكن أن تساعد الحكومة على وقف أو إبطاء تفشى المرض، بعد أن قالت مجموعة من الخبراء الأوروبيين، يوم الأربعاء، أنهم سيطلقون تكنولوجيا مماثلة قريبا، وقالت ألمانيا إنها تأمل فى إطلاق تطبيقها الخاص فى غضون أسابيع.
 
ونجحت بعض الدول الآسيوية بالفعل، فى استخدام الهواتف الذكية لتتبع انتشار الفيروس وفرض أوامر الحجر الصحى على الرغم من أن أساليبها تنتهك قواعد حماية البيانات الأوروبية الصارمة.
 
وسيستخدم التطبيق البولندى، تقنية البلوتوث، لتسجيل الاتصالات بين الهواتف الذكية على جهاز حيث سيتم تخزين البيانات المشفرة لمدة أسبوعين.
 
وقالت الوزارة فى بيان، إن هذه التكنولوجيا لن تستخدم لجمع بيانات المستخدمين أو تتبع مواقعهم.
 
والمستخدم الذى يمرض، سيغير حالته فى التطبيق بشكل لا يكشف هويته، وسيخطر التطبيق مستخدمى جميع الأجهزة التى اتصلت بهذا الشخص خلال الأسبوعين الماضيين بوجود خطر محتمل وضرورة الخضوع للحجر الصحى.
 

بولندا

كورونا

فيروس كورونا

التكنولوجيا

الهواتف الذكيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة