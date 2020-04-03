بولندا تطور تطبيقا يساعد فى وقف تفشى فيروس كورونا

رويترز

قالت وزارة التكنولوجيا، اليوم الجمعة، إن بولندا تعمل على تطبيق للهواتف الذكية للمساعدة فى تتبع الأشخاص الذين اختلطوا مع المصابين بفيروس كورونا وتحذيرهم من الخطر المحتمل، وتأتى المبادرة، التى يمكن أن تساعد الحكومة على وقف أو إبطاء تفشى المرض، بعد أن قالت مجموعة من الخبراء الأوروبيين، يوم الأربعاء، أنهم سيطلقون تكنولوجيا مماثلة قريبا، وقالت ألمانيا إنها تأمل فى إطلاق تطبيقها الخاص فى غضون أسابيع.

ونجحت بعض الدول الآسيوية بالفعل، فى استخدام الهواتف الذكية لتتبع انتشار الفيروس وفرض أوامر الحجر الصحى على الرغم من أن أساليبها تنتهك قواعد حماية البيانات الأوروبية الصارمة.

وسيستخدم التطبيق البولندى، تقنية البلوتوث، لتسجيل الاتصالات بين الهواتف الذكية على جهاز حيث سيتم تخزين البيانات المشفرة لمدة أسبوعين.

وقالت الوزارة فى بيان، إن هذه التكنولوجيا لن تستخدم لجمع بيانات المستخدمين أو تتبع مواقعهم.

والمستخدم الذى يمرض، سيغير حالته فى التطبيق بشكل لا يكشف هويته، وسيخطر التطبيق مستخدمى جميع الأجهزة التى اتصلت بهذا الشخص خلال الأسبوعين الماضيين بوجود خطر محتمل وضرورة الخضوع للحجر الصحى.