بوتين يلقى باللوم على فيروس كورونا فى انهيار أسعار النفط

رويترز

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم اليوم الجمعة على انسحاب السعودية من اتفاق أوبك+ بشأن إمدادات النفط، وأيضا آثار فيروس كورونا على الطلب، في انهيار أسعار الخام مؤخرا.

وفي اجتماع مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، قال بوتين إن السعودية تخطط للتخلص من منافسيها من منتجي النفط الصخري ومن أجل أن تفعل هذا فإنها كان عليها أن تدفع سعر النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.