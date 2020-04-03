اليوم السابع
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بوتين يلقى باللوم على فيروس كورونا فى انهيار أسعار النفط

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:22 م
بوتين يلقى باللوم على فيروس كورونا فى انهيار أسعار النفط بوتين
رويترز

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 ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم اليوم الجمعة على انسحاب السعودية من اتفاق أوبك+ بشأن إمدادات النفط، وأيضا آثار فيروس كورونا على الطلب، في انهيار أسعار الخام مؤخرا.
 
وفي اجتماع مع وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، قال بوتين إن السعودية تخطط للتخلص من منافسيها من منتجي النفط الصخري ومن أجل أن تفعل هذا فإنها كان عليها أن تدفع سعر النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.
 
كما وجه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الحكومة ورؤساء الأقاليم، بالتعاون مع البنك المركزى الروسى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا، وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة البنك المركزى ألفيرا نابيؤلينا مسؤولان عن تنفيذ هذا الأمر.
 
وأوعز بوتين، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة المؤسسات والصناعات الكبرى فى البلاد، والعمل على تحقيق الاستقرار فى موازنات الأقاليم للحد من آثار انتشار فيروس كورونا.
 
كما أوصى بوتين، البنك المركزى الروسى بإجراء تحليل للقروض العقارية، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض تكلفة هذه القروض.
 
 
كانت الحكومة الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق من الأسبوع الجاري، أنها رصدت نحو 18 مليار دولار لمكافحة انتشار كورونا وتداعياته.
 
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح فى وقت سابق، إن نصف البشرية قيد إجراءات العزل بسبب كورونا، وأضاف سنقيد حركة السكان ونمنع التجمعات للحد من كورونا، وسنفرض تدابير صارمة في بعض المناطق للحد من تفشي كورونا.
 
واستطرد، سنتخذ إجراءات مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى بعض الأقاليم، وسنكتفي بإجراءات أقل تشددا في أقاليم أخرى.
 
 

بوتين

كورونا

فيروس

البنك المركزى

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