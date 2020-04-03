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بلجيكا تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لـ16770

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:38 ص
بلجيكا تعلن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا لـ16770 نقل مصاب بكورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مراسلها، ارتفاع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا فى بلجيكا إلى 16770 إصابة.

وأعلنت بلجيكا، أمس الخميس، أن فيروس كورونا المستجد أودى بحياة أكثر من ألف شخص فى البلاد، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت السلطات الصحية البلجيكية فى مؤتمرها الصحفى أن 1011 وفاة سجلت منذ بدء الوباء الذى أصاب 13 ألفا و348 شخصا.  

وقال فيليب دو باكر رئيس فرق الاختبارات الخاصة بكورونا فى بلجيكا إنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم عمل اختبارات على كبار السن فى دور المسنين، خاصة على من تظهر عليهم أعراض أو يشتبه بهم، على أن تكون الاختبارات مكثفة فى محاولة لاحتواء أى حالات جديدة، خاصة أن تلك الفئة العمرية هى صاحبة أكبر نسب وفاة نتيجة الفيروس المستجد " كوفيد-19".

وأشار المسئول البلجيكى إلى أنه من المقرر إجراء أكثر من 20 ألف اختبار في دور رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد، وذلك بعدما كشفت تقارير حديثة تأثر أكثر من ثلث إجمالي سكان دور رعاية المسنين في بروكسل بالفيروس التاجى، في حين يطلب من 146 دار رعاية في الإقليم إبلاغ السلطات بأي حالات مشتبه بها بين الموظفين أو المقيمين.


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