بعد صراع مع كورونا.. الفيروس يفتك بممرضة بريطانية مسلمة تبلغ 36 عاما

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توفيت ممرضة في بريطانيا، تبلغ من العمر 36 عامًا، تعمل في هيئة الصحة البريطانية، يُعتقد أنها لا تعاني من مشاكل صحية كامنة، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن عن وفاة أريما نسرين بعد منتصف ليل الجمعة في العناية المركزة في مستشفى والسال مانور في ويست ميدلاندز وسط إنجلترا، حيث عملت هناك لمدة 16 عامًا.

وظهرت على الممرضة البريطانية، وهي أم لثلاثة أطفال، أعراض فيروس كورونا في 13 مارس، من بينها ارتفاع في درجة الحرارة ثم سعال حاد وآلام في الجسم.

وجاءت نتيجة الفحوصات الطبية إيجابية بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض المرض عليها بأسبوع، لتتدهور صحتها بسرعة كبيرة، حسبما نقل طبيب في المستشفى لقناة سكاى نيوز.

وقالت إحدى صديقات الممرضة أريما، روبي أكتر، في نعي لها على موقع: "توفيت صديقتنا الجميلة أريما نسرين للتو. قلبي محطم. لقد حاولت أن تقاتل، لكن الله قرر أن يتوفاها".

وأضافت: "كانت أريما تتمتع بشخصية رائعة، ومحببة لدى الجميع، وأفتخر بصداقتها، قلبي محطم، وتخونني الكلمات للتعبير عن مدى حزني لفقدها".

وقالت شقيقتها كاظمة نسرين، التي تعمل كمساعدة للرعاية الصحية في نفس المستشفى، إن أفراد العائلة لا يعتقدون أنها أصيبت بفيروس كورونا في مكان العمل، مشيرة إلى أن أريما كانت في إجازة سنوية عندما بدأت تظهر عليها الأعراض لأول مرة.

وفي كلمات تشجيعية لمن يرغب في التوجه لمهنة التمريض - خاصة أولئك الذين يتحدرون من خلفيات مسلمة - تقول كاظمة : "أود أن أكون مصدرا للإلهام، أنا سعيدة للغاية لأنني حققت حلمي في أن أصبح ممرضة، وأود أن أدعو أي شخص لعدم الاستسلام".

يذكر أن بريطانيا سجلت، الخميس، وفاة 569 شخصًا جراء فيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2921، بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة 33,718 حالة في كافة أرجاء البلاد.