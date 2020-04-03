بعد رفضها من 12 دولة بسبب كورونا.. فلوريدا تستقبل "زاندام" وتستعد لأخرى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن زاندام، السفينة السياحية الموبوءة بالفيروس التاجى التى أمضت 12 يومًا فى البحر بعد أن تقطعت بها السبل بعد رفض موانئ السماح لها بالرسو، رست أخيرا فى ميناء فورت لودرديل بفلوريدا وسط هتافات عمال الموانئ.

وأعقب الترحيب الحار مساء الخميس موكب من العاملين الطبيين يرتدون معدات واقية بلاستيكية زرقاء وصفراء وهم يتدافعون لنقل المرضى المصابين بأمراض حرجة إلى سيارات الإسعاف. توفى أربعة أشخاص على متن السفينة من بينهم رجل بريطانى يبلغ من العمر 75 عامًا، وتم رفضها من قبل 11 دولة منذ توقفها الأخير فى أمريكا الجنوبية فى 14 مارس.

أشارت وثائق الميناء إلى أن 13 راكبًا إضافيًا وأحد أفراد الطاقم كانوا في حالة حرجة لدرجة أنهم بحاجة إلى دخول المستشفى على الفور.

والتقت السفينة الشقيقة للسفينة روتردام بزاندام في بنما لاستقبال بعض الركاب الأكثر صحة ولكن انتهى بها الأمر أيضًا في رصيف في فلوريدا يوم الخميس مع وجود مرضى على متنها.كانت هناك سفينة سياحية أخرى تحمل ركاب مرضى ، كورال برينسيس ، تنتظر القدوم إلى فورت لودرديل في الأيام القادمة.

تم رفض السفينة ، المملوكة لأكبر شركة رحلات بحرية في العالم ، كرنفال ، عن البرازيل وموانئ أخرى في أمريكا الجنوبية قبل أسبوعين تقريبًا. وقالت الشركة إن لديها 6000 راكب عالقين في البحر.أراد السياسيون في فلوريدا في البداية إبعاد زاندام وروتردام.

قال حاكم الولاية ، رون ديسانتيس ، في وقت من الأوقات أنه كان هناك العديد من "الأجانب" على متنها وأنه لا يريد "إغراق" جنوب فلوريدا بالمرضى. ولكن بعد تدخل دونالد ترامب ، وقع مسئولو فلوريدا على خطة سلامة معززة من مشغلي الرحلات البحرية.وكان من بين 1200 مسافر 305 أمريكى و 295 كنديًا و 229 من المملكة المتحدة و 131 أستراليًا.