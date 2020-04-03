اليوم السابع
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بسبب 3 زجاجات من النبيذ.. تغريم إيطالى لخرقه حظر "كورونا"

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:12 م
بسبب 3 زجاجات من النبيذ.. تغريم إيطالى لخرقه حظر "كورونا" الشرطة الايطالية
كتبت فاطمة شوقى

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فرضت الشرطة الإيطالية غرامة مالية لشخص بعدما تم إيقافه فى أحد الشوارع  واكتشافهم بعد رؤية محتويات الأكياس لديه أنه خرج من المنزل فقط من أجل شراء  3 زجاجات من الخمور وليست مواد غذائية مهمة.

 

وأشارت صحيفة "لاستامبا" الإيطالية إلى أن هناك شروطا لخرق الحظر المفروض فى إيطاليا بسبب انتشار فيروس كورونا، وهى إما العمل أو الذهاب إلى المستشفى، ولذلك فى محاولة لاحتواء وباء كورونا وعدم نشر العدوى.

 

وأوضحت الصحيفة أنه تم تغريم "بييلا" الذى ذهب إلى سوبر ماركت لشراء ثلاث زجاجات من الخمور، وقال أحد رجال الشرطة "كان من الممكن أن يكون الموقف مقدرا حال شرائه الخبز أو اللحم أو الماء، ولكن بالتأكيد لا يمكن اعتبار ثلاث زجاجات من النبيذ ضرورة.

 

وأعلنت السلطات الإيطالية مساء أمس الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 115242، بما فيهم المتعافون والموتى، بعد تسجيل 2477 حالة إيجابية جديدة في الـ24  ساعة الماضية، بينما وصل عدد الأرواح التي حصدها الوباء إلى 13915 ضحية، بعد إضافة 760 حالة وفاة جديدة.

 

وأشار رئيس هيئة الدفاع المدنى، أنجيلو بوريللى فى مؤتمره الصحفى اليومى حول طوارئ كوفيد-19، الى أن عدد المتعافين بلغ 18278، بعد شفاء 1431 مريضا.

 

ونوه المسؤول الايطالي بأن ارتفاع الاصابات المسجلة اليوم عن يوم الثلاثاء الماضي  (2107 إصابات، بينما أمس الأربعاء 2937 إصابة) يعود إلى ارتفاع عدد مسحات الاختبار، حيث تم إجراء حوالي 40 ألف مسحة، ما يعادل 5 آلاف عملية اختبار اضافية عن اليومين الماضيين. وعليه- وفق بوريللي- فان الحالات الايجابية الجديدة المعلنة اليوم هى الأقل منذ شهر، حيث يتم اكتشاف حالة ايجابية واحد من 8.5 اختبار للفيروس.


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