اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 04:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

برامج تدريبية أونلاين لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:19 م
برامج تدريبية أونلاين لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق جانب من الدورات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق عن تنفيذ برامج تدريبية أونلاين للخطة التدريبية المقترحة لشهر ابريل 2020 وذلك حرصا على سلامة المتدربين وعدم تعطيل الترقيات والتسجيل بالدراسات العليا، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وحرصا علي سلامة الجميع وتيسيرا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة الباحثين المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة بجامعة الزقازيق، وعدم تعطيل الترقيات والتسجيل بالدراسات العليا 2020

 

صرحت بذلك الدكتورة ريم عباس مدير المركز، مشيرة إلي أن هناك متطلبات أساسية لابد من توافرها للتسجيل فى برامج التدريب عن بعد وهى (هواتف ذكية - واتساب - ايميل - انترنت - برنامج زووم)، حيث تعتمد البرامج التدريبية عن بعد على التفاعل والتواصل مع السادة المدربين الكترونيا بالإضافة إلى إنجاز  تكليف( Task _ based training) .

 

وأوضحت عباس أن الأولوية فى حجز البرامج التدريبية  للذين سبق حجزهم للبرامج و تم إلغائها وفقا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد و كذلك المتقدمين للتسجيل أو الترقية هذا الشهر  ، مع ضرورة تعديل بعض البيانات لمن سبق له الحجز عند مسؤول الحجز بالمركز  بدء من الأحد المقبل.

 

 

 


محافظه الشرقيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر جامعه الزقازيق

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة