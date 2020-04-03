برامج تدريبية أونلاين لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق عن تنفيذ برامج تدريبية أونلاين للخطة التدريبية المقترحة لشهر ابريل 2020 وذلك حرصا على سلامة المتدربين وعدم تعطيل الترقيات والتسجيل بالدراسات العليا، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وحرصا علي سلامة الجميع وتيسيرا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة الباحثين المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراة بجامعة الزقازيق، وعدم تعطيل الترقيات والتسجيل بالدراسات العليا 2020

صرحت بذلك الدكتورة ريم عباس مدير المركز، مشيرة إلي أن هناك متطلبات أساسية لابد من توافرها للتسجيل فى برامج التدريب عن بعد وهى (هواتف ذكية - واتساب - ايميل - انترنت - برنامج زووم)، حيث تعتمد البرامج التدريبية عن بعد على التفاعل والتواصل مع السادة المدربين الكترونيا بالإضافة إلى إنجاز تكليف( Task _ based training) .

وأوضحت عباس أن الأولوية فى حجز البرامج التدريبية للذين سبق حجزهم للبرامج و تم إلغائها وفقا لإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد و كذلك المتقدمين للتسجيل أو الترقية هذا الشهر ، مع ضرورة تعديل بعض البيانات لمن سبق له الحجز عند مسؤول الحجز بالمركز بدء من الأحد المقبل.