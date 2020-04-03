باكستان تدين محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية فى جامو وكشمير

أدانت باكستان الخميس بشدة محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية فى جامو وكشمير التى وصفتها بالمحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقى قالت فى بيان لها إن الحكومة الهندية تقوم بوضع قوانين جديدة تسمح لغير الكشميريين بالتوطين فى جامو وكشمير "المحتلة".
وأضافت أن باكستان تندد بالخطوة غير القانونية الأخرى من قبل الهند، واصفة إياها بأنها انتهاك صريح للقوانين الدولية.
وصرحت بأن القوانين الهندية غير الشرعية بجامو وكشمير غير مقبولة، وحثت المتحدثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إدراك إجراءات الهند ومنعها من تغيير التركيبة السكانية في المنطقة المتنازعة عليها دوليا.
باكستان تدين محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية فى جامو وكشميرالجمعة، 03 أبريل 2020 01:20 ص
كشمير
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت باكستان الخميس بشدة محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية فى جامو وكشمير التى وصفتها بالمحتلة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الهند تغلق إقليم كشمير وسط مخاوف من تفشى فيروس كوروناالخميس، 19 مارس 2020 11:48 ص
باكستان تستدعى دبلوماسيا هنديا احتجاجا على إطلاق النار فى كشميرالأربعاء، 26 فبراير 2020 05:21 م
مسئول أمريكى: ترامب سوف يحث باكستان والهند على الحفاظ على السلام فى كشميرالأحد، 23 فبراير 2020 01:12 م
الهند تستدعى السفير التركى للاحتجاج على تصريحات أردوغان بشأن كشميرالإثنين، 17 فبراير 2020 01:51 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة