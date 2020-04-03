اليوم السابع
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خالد صلاح
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باكستان تدين محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية فى جامو وكشمير

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:20 ص
باكستان تدين محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية فى جامو وكشمير كشمير
أ ش أ

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أدانت باكستان الخميس بشدة محاولات الهند لتغيير التركيبة السكانية فى جامو وكشمير التى وصفتها بالمحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية عائشة فاروقى قالت فى بيان لها إن الحكومة الهندية تقوم بوضع قوانين جديدة تسمح لغير الكشميريين بالتوطين فى جامو وكشمير "المحتلة".
وأضافت أن باكستان تندد بالخطوة غير القانونية الأخرى من قبل الهند، واصفة إياها بأنها انتهاك صريح للقوانين الدولية.
وصرحت بأن القوانين الهندية غير الشرعية بجامو وكشمير غير مقبولة، وحثت المتحدثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إدراك إجراءات الهند ومنعها من تغيير التركيبة السكانية في المنطقة المتنازعة عليها دوليا.


الهند

كشمير

جامو

باكستان

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