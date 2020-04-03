اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

باحثون أميركيون ينتجون لقاحا واعدا ضد كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:44 م
باحثون أميركيون ينتجون لقاحا واعدا ضد كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها أن باحثين أميركيين أنتجوا لقاحا واعدا ضد كوفيد_19 والمعروف باسم فيروس كورونا المستجد

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفا وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

 

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهى منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتى إضافة إلى دول الشرق الأوسط، "تم تسجيل حالات جديدة فى بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتى بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف فى بيان "حتى فى الدول التى بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا فى أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".

 

 


أمريكا

كوفيد 19

كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة