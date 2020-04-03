باحثون أميركيون ينتجون لقاحا واعدا ضد كورونا

كتب رامى محيى الدين

أفادت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها أن باحثين أميركيين أنتجوا لقاحا واعدا ضد كوفيد_19 والمعروف باسم فيروس كورونا المستجد

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفا وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهى منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتى إضافة إلى دول الشرق الأوسط، "تم تسجيل حالات جديدة فى بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتى بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف فى بيان "حتى فى الدول التى بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا فى أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".