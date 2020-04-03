اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 03:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الملكة إليزابيث تلقى خطابا للأمة حول كورونا من قصر باكنجهام الأحد المقبل

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:43 م
الملكة إليزابيث تلقى خطابا للأمة حول كورونا من قصر باكنجهام الأحد المقبل الملكة إليزابيث الثانية - أرشيفية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، خطابًا للأمة حول كورونا، من قصر باكنجهام، الأحد المقبل، وذلك وفقًا لخبر عاجل، نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة.

 

ويشار إلى أن الأمير تشارلز، كان قد افتح، اليوم الجمعة، مركزا طبيا جديدا، يتسع لأربعة آلاف سرير، واستغرق تجهيزه أقل من أسبوعين، بهدف علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، ووفق ما ذكرته الصحف البريطانية والعالمية، فإن المستشفى المؤقت يقع داخل مركز "إكسل لندن" للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة البريطانية، ويضم 80 جناحا، ما يجعله أكبر وحدة عناية مركزة فى العالم، وشارك فى تجهيز المركز الطبى المؤقت جنود ونجارون ومتطوعون، عملوا على مدار الساعة لإنهاء الأشغال فى وقت قياسى.

 

ومن المقرر أن يخصص المركز لعلاج مرضى فيروس "كوفيد-19"، الذين تم نقلهم من وحدات العناية المركزة الأخرى عبر لندن، ويعانون من مضاعفات خطيرة، ويأتى افتتاح هذا المركز، فى وقت كشف فيه وزير الصحة البريطانى، مات هانكوك، أن ذروة تفشى كورونا فى البلاد ستأتى أقرب قليلا مما كان متوقعا لتكون فى الأسابيع القليلة القادمة، فيما تعانى بعض مستشفيات البلاد من نقص حاد فى كمية الأكسجين التى توفرها أجهزة التنفس الاصطناعى بسبب عدد المرضى الكبير، الذين يخضعون للعلاج.

 

ويشار إلى أنه بعد تعافيه من فيروس كورونا، كان قد أشاد ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز، الأربعاء، بتفانى العاملين فى قطاع الرعاية الصحية فى بريطانيا اليوم الأربعاء وقال إن الشعب يواجه وقتا عصيبا وغير مألوف، وقد خرج تشارلز، البالغ من العمر 71 عاما، من الحجر الصحى يوم الاثنين، بعدما عانى مما قال إنها "أعراض بسيطة نسبيا...لحسن الحظ"، وقد قال مكتبه إنه فى صحة جيدة الآن.

 

وفرضت بريطانيا إجراءات حجر صحى عام حيث طلبت السلطات من السكان البقاء فى المنازل وعدم الخروج سوى للضرورة مثل شراء الطعام، وفى كلمة مصورة قال الأمير البريطانى، إنه على الرغم من تعافيه فلا يزال يطبق التباعد الاجتماعى والإنعزال، وكانت نتيجة فحص زوجته كاميلا (72 عاما) سلبية لكنها ستظل قيد العزل الذاتى حتى نهاية الأسبوع الحالى تحسبا لظهور أعراض.

 

وقال تشارلز "كما نعلم جميعا، إنها تجربة غير مألوفة ومحبطة وعصيبة حيث لم يعد وجود العائلة والأصدقاء ممكنا وتزول فجأة المقومات الطبيعية للحياة"، وأضاف من منزله فى اسكتلندا "فى مثل هذا الوقت المقلق والذى لم يسبق له مثيل فى كل حياتنا نفكر أنا وزوجتى على وجه الخصوص فى جميع من فقدوا أحباءهم فى هذه الظروف غير الطبيعية شديدة الصعوبة وفى كل المضطرين لتحمل وطأة المرض والعزلة والوحدة".

 

كما أشاد تشارلز بالأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملين فى مقدمة الصفوف فى هيئة الصحة العامة الوطنية، الذين قال إنهم يتحملون ضغوطا ومخاطرة هائلة. وصرح أن الشعب فخور "بتفانيهم المطلق فى أداء الواجب"، وأضاف أنه من الضرورى أن يلقى هؤلاء معاملة خاصة عندما يريدون التسوق، مشيدا فى الوقت نفسه بالعاملين فى المتاجر لحرصهم على بقاء الأرفف عامرة بالسلع، وقال تشارلز "نواجه كشعب موقفا ينطوى على تحد شديد ندرك أنه يهدد مصادر دخل وأعمال ومصالح الملايين من مواطنينا. لا يمكن لأحد أن يقول متى ينتهى كل هذا لكنه سينتهى".

 


الملكة اليزابيث الثانية

ملكة بريطانيا

الامير تشارلز

كورونا فى بريطانيا

فيروس كورونا

كورونا اليوم

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا 2020

كورونا نيوز

اخبار فيروس كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رغم إصابة جونسون بكورونا.. قصر بكنجهام يؤكد: ملكة بريطانيا بصحة جيدة

الجمعة، 27 مارس 2020 10:36 م

هل أصيبت ملكة بريطانيا بكورونا.. تعرف على أخر لقاء جمعها برئيس وزرائها المصاب

الجمعة، 27 مارس 2020 02:25 م

كورونا مفرقهمش.. ملكة بريطانيا تتواصل مع أفراد العائلة بمكالمات فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 11:00 ص

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنجهام لحمايتها من كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 04:04 ص

فيديو ..ملكة بريطانيا ترتدى قفازات خوفا من تفشى فيروس كورونا فى القصر الملكى

الثلاثاء، 03 مارس 2020 06:49 م

ابن شقيقة ملكة بريطانيا يعلن الطلاق من زوجته

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 11:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة