اليوم السابع
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الملكة إليزابيث تلقى خطاباً للأمة حول فيروس كورونا الأحد المقبل

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:51 م
الملكة إليزابيث تلقى خطاباً للأمة حول فيروس كورونا الأحد المقبل الملكة اليزابيث
كتب سمير حسنى

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قال قصر بكنجهام اليوم الجمعة، إن الملكة إليزابيث ستلقى خطابا للأمة حول فيروس كورونا المستجد بعد غدٍ الأحد، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية. كان قصر بكنجهام قال فى وقت سابق، إن الملكة إليزابيث لم تصاب بفيروس كورونا المستجد رغم إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز.

 

ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن قصر بكنجهام، تأكيده أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس الجارى برئيس الوزراء بوريس جونسون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنها تتمتع بصحة جيدة، وقال متحدث باسم القصر "آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها".

 

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وأـضاف جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

 

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس". وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية والصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون. يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلز بفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.

 


بريطانيا

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