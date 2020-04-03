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المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين لـ735

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:44 ص
المغرب يسجل 27 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين لـ735 انتشار الجيش في المغرب
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن المغرب أعلن تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع مجمل الإصابات إلى 735.

 

ووفق الصحة المغربية، بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية "سلبية"، 2916 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد. ووصل عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في المغرب، إلى 31 حالة، وعدد الوفيات ثبت  بـ 44 ضحية.


وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس حتى 20 أبريل من أجل مكافحة تفشي الوباء.
 
كما أتخذ عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة والمتضررة من هذا الفيروس الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية.
 
ومن ضمن الإجراءات صرف تعويضات عائلية للفئات الفقيرة والفئات التي فقدت وظائفها نتيجة حالة الطوارئ.
 
وقالت النيابة العامة المغربية أمس الخميس إنها تابعت 4835 شخصا منذ بداية الطوارئ بسبب "خرق حالة الطوارئ الصحية"، وقدمت 334 منهم إلى المحكمة.
 
وأضافت أنها "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتحت 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".

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