اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 02:26 م
خالد صلاح
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الصين تدعو السفارات الأجنبية إلى تعليق العمل داخل العاصمة بكين

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:09 م
الصين تدعو السفارات الأجنبية إلى تعليق العمل داخل العاصمة بكين المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية
أ ش أ

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دعت الحكومة الصينية، السفارات الأجنبية على أراضيها، الى إيقاف إرسال دبلوماسيين إلى العاصمة بكين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج ، اليوم الجمعة ، أن هذه الدعوة جاءت كرد فعل على التحولات العالمية بشأن فيروس كورونا المستجد ، وكذلك لضمان أمن وسلامة الدبلوماسيين الأجانب، مضيفة أن هذا يتماشى مع نصائح منظمة الصحة العالمية.
 
وقالت تشونينج، إنه على الرغم من أن الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة إلا أنهم ليسوا محصنين ضد الفيروس.
 
يُشار إلى أن الصين خفضت بشكل واسع من عدد الرحلات الجوية للخارج وحولت جميع الرحلات الجوية المتجهة الى بكين إلى مدن صينية أخرى.
 

الصين

بكين

السفارات الاجنبيه

كورونا

فيروس كورونا

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