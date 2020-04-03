اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 09:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: إجمالي المتعافين من كورونا 76 الفا 571 وتوفى 3322 شخصا بسبب الفيروس

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:30 ص
الصين: إجمالي المتعافين من كورونا 76 الفا 571 وتوفى 3322 شخصا بسبب الفيروس الصين
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلنت الصين عن إجمالي الأرقام التي تعافت لديها من فيروس كورونا الذى انتشر من مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، وقالت اللجنة الوطنية الصحية في بيان نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"  إن 76571 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم.

وأشارت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة  إلى أن حتى اللحظة  تم الإبلاغ عن 81620 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، وتوفي 3322 شخصا بسبب المرض.

وبشأن الحالات اليومية، قالت اللجنة جميع المستشفيات في الصين لم تتلق أي حالات جديدة.

للمرة الأولى منذ انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم، تخطت ألمانيا نظيرتها الصين فى عدد الإصابات بالفيروس التاجي، ووفق Worldometers  الذى يرصد حالات الإصابة بالفيروس حول العالم، تراجعت الصين إلى المركز الخامس عالميا بدلا من المركز الرابع لتحل محلها ألمانيا بعدد إصابات اقترب من 58 ألف إصابة، في حين سجلت الصين 81.5 ألف إصابة.

وحافظت الولايات المتحدة على المركز الأول في عدد الإصابات لتسجل 240.375، وجاءت في المرتبة الثانية بعدد الإصابات إيطاليا بعدد وصل إلى 115 ألف إصابة، بينما احتلت إسبانيا المركز الثالث بعدد إصابات بلغ 110 ألف.

وكانت تخطت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مليون إصابة، حول العالم، فيما توفى أكثر من 51 ألف و338 شخص، وفى المقابل تعافى من المرض القاتل 210 ألف و191 حالة، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقماً قياسياً فى أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، خلال الـ24 الماضية بلغ 884 شخصاً، بحسب ما أعلنت جامعة "جونز هوبكنز".

 

 


الصين

فيروس كورونا

كورونا

الصين

المتعافين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السفير الصينى بالقاهرة: الحكومة المصرية بقيادة السيسى اتخذت إجراءات فعالة وعلمية لمواجهة كورونا..القاهرة دعمتنا ونرد الجميل بدفعة مستلزمات طبية قريبا.. ويؤكد: الإصابات فى الصين قليلة والحياة بدأت تعود لطبيعتها

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:03 ص

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:46 ص

للمرة الأولى ..ألمانيا تتخطى الصين فى عدد الإصابات بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 11:17 م

باحث بالشؤون الأسيوية: الصين بدأت تنتبه لانتشار كورونا بعد وصول الإصابات لـ2000

الخميس، 02 أبريل 2020 09:38 م

عدوى كورونا تربك الصين والهند.. بكين تضطر إلى عزل منطقة بأكملها بعد زيارة امرأة مصابة لها.. وتعلن إصابة 55 حالة جديدة.. ونيودلهى تتعقب 9000 شخص بأكبر سلسلة عدوى خوفا من ارتفاع عدد المصابين.. وتسجل 50 وفاة

الخميس، 02 أبريل 2020 09:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة