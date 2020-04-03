اليوم السابع
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الصحة العالمية تنشر إنفوجراف يوضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:43 ص
الصحة العالمية تنشر إنفوجراف يوضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
كتب على عبد الرحمن

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نشرت منظمة الصحة العالمية، عبر صفحة المكتب الإقليمى لها فى مصر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنفوجراف بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان حول الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، تحت عنوان "كيف تغسل يديك بطريقة صحيحة؟".

وأوضح الإنفوجراف خطوات غسل اليدين بطريقة صحيحة كما يلى :

  1. وزع الصابون على يديك
  2. ادعك الراحتين
  3. افرك راحة اليدين مع تشبيك الأصابع
  4. ضع أصابع اليد اليمنى مع راحة اليد اليسرى وافرك ظهر الأصابع
  5. افرك الإبهام براحة اليد
  6. افرك اليد اليمنى بحركة دائرية بحيث تتشبك أصابعها براحة اليد اليسرى
  7. جفف اليدين
الطريقة الصحيحة لغسل اليدين
الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت فى بيان أمس أن حكومات الشرق الأوسط بحاجة للتحرك سريعا للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد أن ارتفعت الحالات إلى نحو 60 ألفا، وهو ما يقرب من ضعف مستواها قبل أسبوع.

وقال الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وهى منطقة تضم باكستان وأفغانستان والصومال وجيبوتى إضافة إلى دول الشرق الأوسط، "تم تسجيل حالات جديدة فى بعض من أكثر الدول تعرضا للخطر والتى بها أنظمة صحية ضعيفة".

وأضاف المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط فى البيان "حتى فى الدول التى بها أنظمة صحية أقوى، شهدنا ارتفاعا مقلقا فى أعداد حالات الإصابة والوفيات المسجلة".


الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

غسل اليدين

الصحة العالمية

الصحة

كورونا

فيروس كورونا

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