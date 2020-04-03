السعودية تقدم موعد منع التجول فى الدمام والطائف والقطيف للثالثة عصرا

صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وفى إطار الجهود التي تقوم بها المملكة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول فى مدينة الدمام ومحافظتى الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التى سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
وتؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.
السعودية تقدم موعد منع التجول فى الدمام والطائف والقطيف للثالثة عصراالجمعة، 03 أبريل 2020 06:58 ص
كورونا فى السعودية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وفى إطار الجهود التي تقوم بها المملكة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول فى مدينة الدمام ومحافظتى الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التى سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مستشفى الملك فيصل بالسعودية تنفذ مبادرة تحت شعار "إستلم علاجك وأنت بسيارتك "الخميس، 02 أبريل 2020 10:40 م
وزير البيئة السعودى: 40 مليار ريال تكلفة هدر الغذاء بالمملكة سنوياًالخميس، 02 أبريل 2020 10:35 م
السعودية: منع التجول فى مكة والمدينة 24 ساعة للتصدى لكوروناالخميس، 02 أبريل 2020 08:45 م
المدن والمناطق الاقتصادية السعودية تتخذ إجراءات لضمان استمرار الأنشطة الاستثماريةالخميس، 02 أبريل 2020 08:31 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة