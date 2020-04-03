اليوم السابع
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خالد صلاح
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السعودية تقدم موعد منع التجول فى الدمام والطائف والقطيف للثالثة عصرا

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:58 ص
السعودية تقدم موعد منع التجول فى الدمام والطائف والقطيف للثالثة عصرا كورونا فى السعودية
وكالات

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه وفى إطار الجهود التي تقوم بها المملكة فى مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتحقيقاً لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول فى مدينة الدمام ومحافظتى الطائف و القطيف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التى سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية.
وتؤكد وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.


السعودية

كورونا

حظر تجول بالسعودية

فيروس كورونا

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