الزراعة: الحجر الزراعى يعمل على مدار الساعة لتسهيل إجراءات التصدير

كتب عز النوبى

- وزير الزراعة يشيد بأداء رجال الحجر الزراعي التي لا تنام لدعم الاقتصاد الوطنى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم المؤسسات الإنتاجية والحيوية واستمرار عملها لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن جميع قطاعات وزارة الزراعة الحيوية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال هذه الأزمة التى يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا ومن هذه القطاعات الحجر الزراعى المصرى الذى يسابق الزمن ويعمل على مدار الساعة من أجل سرعة إنهاء إجراءات تصدير السلع الزراعية لتوفير العملة الصعبة التى تحتاجها البلاد، وأيضا تسهيل إجراءات استيراد المحاصيل الاستيراتيحية المطلوبة للمواطنين.

وقال القصير إننا نقوم بتصدير الفائض من السلع الزراعية التى نحقق منها الاكتفاء الذاتى واحتياجات السوق المحلى فمسئولية وزارة الزراعة هى إنتاج غذاء المواطن المصرى أولا ثم تصدير الفائض عن احتياجاته للخارج لدعم الاقتصاد الوطنى.

فيما تلقى وزير الزراعة تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى يفيد انتظام العاملين بالحجر الزراعى فى عملهم وكذلك جميع مفتشى الحجر والذى يزيد عددهم عن 500 مفتش منتشرين فى جميع الموانئ والمنافذ والمطارات وأيضا فى جميع محطات فرز وتعبئة السلع الزراعية على مستوى الجمهورية.

ويقول رئيس الحجر الزراعى أن تأثير أزمة كورونا الحالية على الصادرات الزراعية المصرية ضعيف ولا يتجاوز نسبة 15% بل بالعكس المنتجات الزراعية المصرية قامت بغزو أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التى تأثرت بالأزمة، كما أنه لم يتم رفض أى سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة، مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلى.

أضاف "العطار"، أيضا أن رجال الحجر الزراعى وحتى خلال الأزمة قاموا بفحص جميع واردات مصر من السلع الاستيراتيحية فى بلد المنشأ للتأكد من جودتها، ثم قاموا بفحصها مرة أخرى فى الموانئ المصرية وقبل دخولها البلاد حتى نطمئن تماما على سلامة غذاء المواطنين.

ويؤكد أيضا أن الحجر الزراعى المصرى يضع مواصفات فنية صارمة على واردات مصر من السلع الغذائية ولا يتهاون فى تطبيقها ويرفض دخول أى سلعة لا تتوافر فيها هذه المواصفات بصرف النظر عن دولة المنشأ وذلك حفاظا على صحة المواطن المصرى.

رئيس الحجر الزراعى يضيف أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومى من النقد الأجنبى، خاصة في هذه الفترة التى تأثرت فيها بأزمة كورونا كثير من القطاعات الاخرى والتى كانت تجلب لمصر العملة الصعبة ويطالب باستثناء رجال الحجر الزراعي من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء دورهم الوطنى فى خدمة بلدهم خلال هذه المرحلة الصعبة، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية العاملين بالحجر الزراعى من فيروس كورونا.