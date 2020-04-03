اليوم السابع
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خالد صلاح
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الرئيس النمساوى يدعو لمزيد من الالتزام للتغلب على أزمة "كورونا"

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:00 ص
الرئيس النمساوى يدعو لمزيد من الالتزام للتغلب على أزمة "كورونا" الرئيس النمساوى ألكسندر فإن دير بيلين
أ ش أ

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أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فإن دير بيلين، أن جميع دول العالم تواجه تحديا كبيرا فى الوقت الراهن بسبب جائحة فيروس "كورونا"؛ مما يتطلب منا أن نكون أكثر وعيا والتزاما للتغلب على الأزمة.
وأعرب رئيس النمسا - فى خطابه الخميس - عن تعازيه لأسر ضحايا فيروس "كورونا" الذين فقدوا أحد أحبائهم ونتعاطف معهم في هذه المحنة.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وقال دير بيلين "لقد مرت ثلاثة أسابيع تقريبًا منذ دخول قيود الخروج على مستوى النمسا حيز التنفيذ.. أنه وقت طويل وكلنا نتمنى أن يكون قد انتهى بالفعل، ولكن يتعين علينا جميعًا الصمود لفترة أطول".
ووجه الرئيس النمساوي كل الشكر والتقدير والتضامن للطواقم الطبية والأشخاص في نظام الرعاية الصحية والذين يعملون بتفاني.. مضيفا " لا أعرف كم من الوقت سيستغرق التغلب على هذه الأزمة، ولكن الحكومة تعمل على تفادي كل التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية جراء هذا الوباء".


النمسا

ألكسندر فإن دير بيلين

كورونا

كورونا فى النمسا

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