اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الدفع بماكينتى صرف آلى لقرية الهياتم لصرف مرتبات الأهالى وأصحاب المعاشات

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:58 م
الدفع بماكينتى صرف آلى لقرية الهياتم لصرف مرتبات الأهالى وأصحاب المعاشات الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصلت منذ قليل سيارة مجهزه بها ماكينتى صرف آلى لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، والتي ظهر بها حالات إصابة بكورونا، لصرف مرتبات أبناء القرية والمعاشات لكبار السن، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتوفير احتياجات أهالى القرية، خلال فترة العزل التى تم فرضها على القرية بالكامل.

 

وقام اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الدفع بسيارة تابعة لبنك مصر مجهزة بماكينتي صرف آلى للقرية، وتغذيتها بالأموال لسد احتياجات الأهالى لصرف رواتب  الموظفين أصحاب المعاشات.

 

ووجه رئيس المدينة رئيس الوحدة المحلية للقرية، بضرورة المرور فى شوارع القرية وتعريف المواطنين بمكان تواجد السيارة حتي يتمكن المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات  من صرف رواتبهم.

 

من ناحيه اخرى وفى لافته إنسانيه طيبه وتحرك سريع من أطباء الصدر والحميات من أبناء قرية الهياتم، قرر الأطباء الاستجابه لطلب الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، بالانتداب مؤقتا من المستشفيات إلى الوحدة الصحية بالقرية، تقديرا لقريتهم التي تربوا فيها وتعلموا فيها حتى تخرجوا وأصبحوا اطباء.

وتوجه الاطباء لاستلام عملهم فى الوحدة الصحية، وبدأوا فى مباشرة مهام عملهم فى استقبال الحالات المترددة على الوحدة، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات والقفازات للتعامل مع الحالات المتردده على الوحدة.

من جانبه قال الدكتور محمد عرفة فيشار اخصائي صدر ومن أبناء القرية لـ"اليوم السابع" أن الأطباء من ابناء القرية، لم يترددوا فى قرار العمل بالوحدة، مشيرا أنهم خلال يومين تعاملوا مع 53شخص من المترددين علي الوحدة،  منهم 50شخص يعانون من برد ونزلات شعبية وفى بعض التخصصات الطبية الأخرى، أما الـ3حالات الأخرى فكانت حالات اشتباه إصابه بفيروس كورونا، وقامت بالتعامل مع الحالات وإجراء أشعة على الصدر وتحليل صورة دم، وثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

 

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائى، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة.

 

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائى، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

 

وقامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية، وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول 2 كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أى أعراض للمرض عليهم.

 الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (1)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (1)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (2)
الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (2)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (3)
الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (3)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (4)
الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (4)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (5)
الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (5)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (6)
الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (6)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (7)
الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (7)

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (8)
الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (8)

 

 

 

 

 


قرية الهياتم

قريه الهياتم

قرية الهياتم مركز المحلة

الهياتم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ماذا حدث فى قرية الهياتم المعزولة بسبب كورونا بالغربية فى الـ24 ساعة الماضية؟.. وصول 12 سيارة محملة بأطنان من السلع واللحوم.. توزيع كمامات وقفازات على الأهالى.. ولجنة من الصحة تمر على المنازل للتوعية.. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 04:13 م

سلبية تحاليل 9 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا بقرية الهياتم بالمحلة

الخميس، 02 أبريل 2020 03:46 م

"تموين الغربية": توفير كميات من اللحوم والخضراوات والفاكهة لتوزيعها بقرية الهياتم

الخميس، 02 أبريل 2020 03:25 م

إجراء الكشف على 53 من أهالي قرية الهياتم في المحلة

الخميس، 02 أبريل 2020 02:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة