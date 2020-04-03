الدفع بماكينتى صرف آلى لقرية الهياتم لصرف مرتبات الأهالى وأصحاب المعاشات

وقام اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم الدفع بسيارة تابعة لبنك مصر مجهزة بماكينتي صرف آلى للقرية، وتغذيتها بالأموال لسد احتياجات الأهالى لصرف رواتب الموظفين أصحاب المعاشات.

ووجه رئيس المدينة رئيس الوحدة المحلية للقرية، بضرورة المرور فى شوارع القرية وتعريف المواطنين بمكان تواجد السيارة حتي يتمكن المواطنين من الموظفين وأصحاب المعاشات من صرف رواتبهم.

من ناحيه اخرى وفى لافته إنسانيه طيبه وتحرك سريع من أطباء الصدر والحميات من أبناء قرية الهياتم، قرر الأطباء الاستجابه لطلب الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، بالانتداب مؤقتا من المستشفيات إلى الوحدة الصحية بالقرية، تقديرا لقريتهم التي تربوا فيها وتعلموا فيها حتى تخرجوا وأصبحوا اطباء.

وتوجه الاطباء لاستلام عملهم فى الوحدة الصحية، وبدأوا فى مباشرة مهام عملهم فى استقبال الحالات المترددة على الوحدة، مع توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات والقفازات للتعامل مع الحالات المتردده على الوحدة.

من جانبه قال الدكتور محمد عرفة فيشار اخصائي صدر ومن أبناء القرية لـ"اليوم السابع" أن الأطباء من ابناء القرية، لم يترددوا فى قرار العمل بالوحدة، مشيرا أنهم خلال يومين تعاملوا مع 53شخص من المترددين علي الوحدة، منهم 50شخص يعانون من برد ونزلات شعبية وفى بعض التخصصات الطبية الأخرى، أما الـ3حالات الأخرى فكانت حالات اشتباه إصابه بفيروس كورونا، وقامت بالتعامل مع الحالات وإجراء أشعة على الصدر وتحليل صورة دم، وثبت سلبية إصابتهم بالفيروس.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية قد دفعت بأكبر فريق ترصد وقائى، لقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة.

وضم الفريق لجان من إدارات الترصد، وإدارة الطب الوقائى، وإدارة العلاج الحر، وإدارة التغذية الصحية، وإدارة الثقافة الصحية.

وقامت اللجنة بالمرور على جميع منازل القرية، وعمل التوعية اللازمة لهم بخطورة المرض وطرق الوقاية وضرورة القيام بالتطهير المستمر، كما تم المرور المنازل المحيطة بمنازل المصابين بطول 2 كم فى جميع الاتجاهات، والتنبيه على الأهالى بعدم الخروج نهائيا من المنازل، وسرعة التوجه للمستشفيات فى حال ظهور أى أعراض للمرض عليهم.

الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (1)



الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (2)



الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (3)



الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (4)



الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (5)



الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (6)



الدفع بماكينتي صرف آلي لقرية الهياتم (7)