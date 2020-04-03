"الخير فينا".. مبادرة لشباب "الزهويين" بالقليوبية لمساعدة العمالة غير المنتظمة

القليوبية إبراهيم سالم

دشن مجموعة من شباب قرية الزهويين، التابعة لمركز شبين القناطر محافظة القليوبية، مبادرة "الخير فينا"، حيث شملت المبادرة عدة أنشطة، منها قيام شباب الأطباء والممرضين بالقرية بحملة توعية على أهل القرية وتوزيع المستلزمات الطبية، والتأكيد على أهمية المكوث فى المنزل خلال الفترة الحالية واتباع كافة الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي هذا السياق، قال كرم حرب أحد الشباب بالقرية، إن المبادرة تضمنت أيضا العمل على توفير كافة المستلزمات الحياتية، وذلك من خلال التعاون مع أهل الخير وعمل مخزن مؤقت للخضراوات يتم فيه عمل 100 شنطة يومياً مكونة من "3 ك طماطم - 3 ك بطاطس - 2 ك باذنجان - 1ك جزر- 1ك بسلة - 1ك خيار - نص ك فلفل - ربع ليمون - بالإضافة إلى شبت بقدونس كزبرة وجرجير"، حيث يتم التعقيم قبل التعبئة على أعلى مستوى وتم تخصيص رقم للأوردر على صفحة القرية على الفيس بوك وتوصيل الشنطة حتى باب المنزل فقط بـ "75 جنيها"، وكذلك اللحوم.

وتابع، أن الهدف من المبادرة هو عدم ترك المواطن فريسة لجشع بعض التجار الذين استغلوا الظروف الراهنة وبالغو فى رفع أسعار الحضراوات وكل مستلزمات الحياة اليومية، إلى جانب أيضا حث المواطنين على عدم النزول إلى الشارع والإلتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضح "حرب"، أنه يتم الآن عمل قاعدة بيانات بالعمالة غير المنتظمة والتسجيل لهم على موقع وزارة القوى العاملة، إلى جانب العمل على توفير إعانات لهم من المقتدرين في القرية، كما يتم حالياً التجهيز لشنطة رمضان، بالإضافة إلى التواصل مع النائب مصطفي الكمار عضر البرلمان عن دائرة شبين القناطر بالتنسيق مع الشباب ومساعدتهم للقيام بتعقيم شوارع القرية ومدارسها أكتر من مرة وبشكل مستمر.



أطباء القرية يقدمون التعليمات للأهالي



أطباء وممرضت أعضاء المبادرة



الخضراوات الطازجة



تطهير الشوارع



تطهير مدرسة القرية



تعبئة الخضراوات



تقديم الإرشادات للأهالى



شباب الزهويين يطهرون مدرسة القرية



شباب المبادرة



شنط الخضراروات التي توفرها المبادرة



فريق المبادرة خلال العمل