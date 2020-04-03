اليوم السابع
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الخارجية الفلسطينية تدين اعتقال وزير شئون القدس بعد اقتحام منزله

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:46 م
الخارجية الفلسطينية تدين اعتقال وزير شئون القدس بعد اقتحام منزله رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية
أ ش أ

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وزير شئون القدس فادى الهدمى، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية، وذكرت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن شرطة الاحتلال أقدمت على تحطيم الأبواب الخارجية والداخلية لمنزل الهدمي، وداهمته بالكلاب البوليسية علما بأنها المرة الرابعة التى يعتقل فيها.
 
واعتبرت الوزارة، أن اعتقال وزير شئون القدس فى هذه الظروف هو امتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة إلى عرقة الجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية المبذولة فى مواجهة وباء كورونا، وهو اعتقال تعسفى متواصل يستهدف جميع الفلسطينيين فى القدس المحتلة، استكمالا لعمليات تهويدها وضمها وإفراغها من مواطنيها وأصحابها الأصليين.
 
 

فلسطين

الخارجيه الفلسطينيه

كورونا

الاحتلال الاسرائيلى

القدس

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