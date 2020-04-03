اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 05:34 م
خالد صلاح
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الحكومة الألمانية تشيد بالتزام سكان برلين بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:57 م
الحكومة الألمانية تشيد بالتزام سكان برلين بإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
أ ش أ

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ذكرت صحيفة "تاجسشبيجل"، أن حكومة ولاية برلين قد استقرت ، خلال اجتماع استثنائى ، على قائمة بغرامات مخالفات الإجراءات الجديدة ببرلين الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأشادت حكومة الولاية بـ "السلوك المسؤول" للمواطنين فى برلين ، ورفضت قبول طلب شرطة الولاية بإغلاق الحدائق العامة والمتنزهات المفتوحة واظهار الهويات اعتمادا على السلوك الملتزم من جانب الألمان. 
 
وأضافت الصحيفة، "إنه وعلى الرغم من ذلك ، أقرت الحكومة قائمة الغرامات المتعلقة بالمخالفات ، حيث تتراوح غرامة التجمع للأفراد ما بين 500 إلى 2000 يورو ، وغرامة المخالفات لأصحاب المشروعات التجارية ما بين 1000 إلى 10000 يورو".
 
وأشارت، الى أنه سوف يتم تغريم من يؤى سائحين مبلغ يتراوح بين 1000 إلى 10 آلاف يورو ، وهو الأمر المنطبق على الفنادق والنُزل وغيرها ، وأنه فيما يتعلق بالشارع فأى شخص لا يحافظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر بينه وبين أشخاص لا يعيشون معه بنفس المنزل يتوقع أن يدفع غرامة من 50 إلى 500 يورو. 
 
وشددت الحكومة الألمانية على أنه يجب أن يلتزم العائدون من الخارج المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا بإجراءات الحجر الصحي.
 

المانيا

الحكومه الالمانيه

كورونا

فيروس كورونا

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