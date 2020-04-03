اليوم السابع
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الجزائر تمدد وقف حركة القطارات داخل المدن وبين الولايات لـ19 أبريل

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:55 ص
الجزائر تمدد وقف حركة القطارات داخل المدن وبين الولايات لـ19 أبريل أطباء الجزائر
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاى نيوز عربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مراسلها، أن الجزائر قررت تمديد وقف حركة القطارات للمسافرين داخل المدن وبين الولايات إلى يوم 19 أبريل الجارى.

وأعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 986 حالة إصابة، و63 حالة وفاة.


وقال فورار - فى تصريحات صحفية اليوم - إنه جرى تسجيل 139 حالة إصابة جديدة، و5 حالات وفاة جديدة اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 61 حالة.


يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.


وكانت السلطات الجزائرية فرضت - منذ يوم 24 مارس الماضي - حجرا منزليا جزئيا على الجزائر العاصمة من 7 مساء حتى 7 صباحا، بالإضافة إلى حجر كامل على ولاية البليدة المجاورة للعاصمة لمنع انتشار فيروس كورونا.


وأصدر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد مرسوما يتضمن توسيع إجراءات الحجر المنزلي الجزئي إلى 9 ولايات، هي باتنة، تيزي وزو ، سطيف ، قسنطينة، المدية، وهران، بومرداس ، الوادي و تيبازة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا، قبل أن يصدر أمس قرارا جديدا بفرض الحجر الجزئي في 4 ولايات جديدة هي بجاية وبرج بوعريرج وعين الدفلى ومستغانم.


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