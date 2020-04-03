التكنولوجيا تنتصر والإنترنت مستقبل العمل فى مصر.. غدا بـ"اليوم السابع"

اليوم السابع

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، كسب المجتمع تحت ضغط فيروس كورونا ما كان يحتاج إلى سنوات للاقتناع به.. التكنولوجيا تنتصر والإنترنت مستقبل العمل فى مصر.. الحكومة تعقد اجتماعاتها بالفيديو كونفرانس وتدير واحدة من أكبر الأزمات وترد على الشكاوى والشائعات.. "اليوم السابع" نجحت فى تجربة العمل عن بعد بصورة فاقت التوقعات بنفس الكفاءة والجودة والتواصل.. وزارة التعليم واجهت خطر الفيروس وتوقف الدراسة أدى لنجاح التقنية والتعليم عن بعد بالمدارس والجامعات.. هذه الميزات تستدعى توجيه استثمارات للبنية التحتية للإنترنت تنقل مصر إلى مرحلة ما بعد المشروعات الكبرى.



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ـ كسب المجتمع تحت ضغط فيروس كورونا ما كان يحتاج إلى سنوات للاقتناع به.. التكنولوجيا تنتصر والإنترنت مستقبل العمل فى مصر.. الحكومة تعقد اجتماعاتها بالفيديو كونفرانس وتدير واحدة من أكبر الأزمات وترد على الشكاوى والشائعات.. "اليوم السابع" نجحت فى تجربة العمل عن بعد بصورة فاقت التوقعات بنفس الكفاءة والجودة والتواصل.. وزارة التعليم واجهت خطر الفيروس وتوقف الدراسة أدى لنجاح التقنية والتعليم عن بعد بالمدارس والجامعات.. هذه الميزات تستدعى توجيه استثمارات للبنية التحتية للإنترنت تنقل مصر إلى مرحلة ما بعد المشروعات الكبرى



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