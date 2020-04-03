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البرلمان الأوروبى يقترح على بروكسل استغلال مبناه وأسطول سياراته للتعامل مع كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:25 م
البرلمان الأوروبى يقترح على بروكسل استغلال مبناه وأسطول سياراته للتعامل مع كورونا البرلمان الاوروبى
كتب أحمد علوى

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اقترح البرلمان الأوروبى على السلطات البلجيكية تزويدها بمبنى البرلمان فى العاصمة بروكسل ووضع أسطول من السيارات والشاحنات تحت تصرفها للمساعدة فى التعامل مع جائحة كوفيد 19.

 

وفى وقت سابق، اتصل الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله بمسؤولي بلديات منطقة بروكسل لعرض أحد فروع البرلمان ومنها ذلك الواقع في حي مايوس، والمسمى بمبنى هيلموت كول وهو قريب من مقر البرلمان الأوروبي فضلا عن تزويد البلدية بنحو مائة سيارة وشاحنات مع سائقين.

 

وقال جاومي دوش المتحدث الرسمي باسم البرلمان الأوروبي، "إن رئيس البرلمان ديفيد ساسولي ومساعديه يبحثون منذ عدة أيام كيف يمكن للبرلمان أن يساعد بشكل ملموس السلطات البلجيكية خلال الأزمة التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا ".

مضيفا أن "مبنى البرلمان على سبيل المثال ، يمكن أن يستخدم بمثابة مستشفى أو إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة كما يمكن للسائقين المساعدة في نقل الطعام أو الدواء".

ويرغب البرلمان الأوروبي في تقديم مساعدة مماثلة لصالح المدن الأخرى التي بها فروع له في لوكسمبورج وستراسبورج ذلك أن المباني شبه فارغة بسبب اعتماد موظفي البرلمان الأوروبي سياسة العمل عن بعد.

 

ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البرلمان الأوروبي اثنتي عشر جلسة عامة في ستراسبورج ، بفرنسا التي تأثرت بشكل كبير بتداعيات الوباء القاتل ونتيجة لذلك تم نقل العديد من الجلسات العامة إلى بروكسل ، ومن المتوقع أن تعقد أقرب جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورج شهر سبتمبر.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية سجلت الخميس 1384 حالة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الاصابات في بلجيكا الى 15348 ، وتسجيل 183 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات الى 1011، في حين غادر 363 المستشفى ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 2495.

 


كورونا

البرلمان الاوروبى

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