اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 06:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البحرية الأمريكية تعلن إعفاء قائد حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) بسبب كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:40 ص
البحرية الأمريكية تعلن إعفاء قائد حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) بسبب كورونا البحرية الأمريكية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت البحرية الأمريكية إعفاء قائد حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) بريت كروزير، بعدما كتب خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ إجراءات أقوى للسيطرة على تفشى فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات.
يأتي ذلك بعد إعلان البنتاجون إصابة 93 شخصا بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت)، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء الخميس.
وكان قائد حاملة الطائرات - التي تحمل على متنها أكثر من 4 آلاف شخص - طلب مساعدة طارئة، الثلاثاء، لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينته، بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على متن السفينة، الأسبوع الماضي.
وأوصى قائد حاملة الطائرات الأمريكية بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا، موضحا أنه من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة.
وحذر المسؤول العسكري في رسالته، من أن انتشار الفيروس "مستمر ومتسارع، مضيفا أن هناك حاجة لتحرك حاسم.


البحرية الأمريكية

الولايات المتحدة

أمريكا

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يجبر البحرية الأمريكية على إخلاء حاملة الطائرات تيودور روزفلت من طاقمها

الأربعاء، 01 أبريل 2020 09:40 م

تصل نيويورك لمواجهة كورونا..تعرف على تجهيزات مستشفى سفينة البحرية الأمريكية

الإثنين، 30 مارس 2020 04:19 م

كورونا يعصب بأمريكا.. تشييد مشرحة مؤقتة فى نيويورك لضحايا الفيروس المستجد.. ووزارة الدفاع الأمريكية تعلن إصابة 133 بالوباء المميت فى البحرية الأمريكية.. وخبير البيت الأبيض: كوفيد 19 يحب البرد

الخميس، 26 مارس 2020 07:51 م

البنتاجون: 133 إصابة بفيروس كورونا في في البحرية الأمريكية

الخميس، 26 مارس 2020 05:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

صدق أو لا تصدق.. اقتراح باستكمال الدوري الإنجليزي في الصين !

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة