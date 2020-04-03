البحرية الأمريكية تعلن إعفاء قائد حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) بسبب كورونا

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أعلنت البحرية الأمريكية إعفاء قائد حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت) بريت كروزير، بعدما كتب خطابا تسرب للعلن يطلب فيه من البحرية اتخاذ إجراءات أقوى للسيطرة على تفشى فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات.

يأتي ذلك بعد إعلان البنتاجون إصابة 93 شخصا بفيروس كورونا المستجد، على متن حاملة الطائرات (ثيودور روزفلت)، حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية مساء الخميس.

وكان قائد حاملة الطائرات - التي تحمل على متنها أكثر من 4 آلاف شخص - طلب مساعدة طارئة، الثلاثاء، لوقف تفشي فيروس كورونا على سفينته، بعد تأكد إصابة عدد من البحارة على متن السفينة، الأسبوع الماضي.

وأوصى قائد حاملة الطائرات الأمريكية بفرض حجر صحي على كل أفراد الطاقم تقريبا، موضحا أنه من المستحيل تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي على متن حاملة الطائرات، حيث يعيش عدد كبير من البحارة في مساحات ضيقة.

وحذر المسؤول العسكري في رسالته، من أن انتشار الفيروس "مستمر ومتسارع، مضيفا أن هناك حاجة لتحرك حاسم.