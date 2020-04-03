الاتحاد الأوروبى يعين ممثلا له غرب البلقان لتطبيع العلاقات

كتبت: هناء أبو العز

قام المجلس الأوروبى اليوم بتعيين ميروسلاف لايتشاك كممثل خاص للاتحاد الأوروبي لحوار بلغراد - بريشتينا وقضايا إقليمية أخرى في غرب البلقان.

وأعلن المجلس فى بيان له أن مهام الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي ستكون تحقيق التطبيع الشامل للعلاقات بين صربيا وكوسوفو ، وتحسين علاقات حسن الجوار والمصالحة بين الشركاء في غرب البلقان، ومساعدتهم على التغلب على إرث الماضي ، والمساهمة في اتساق وفعالية إجراءات الاتحاد الأوروبي في غرب البلقان، حيث سيتولى لايتشاك مهامه على الفور ، مع ولاية أولية مدتها 12 شهرًا.

وميروسلاف هو دبلوماسي سلوفاكي كان قد شغل سابقًا منصب وزير خارجية سلوفاكيا ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين (2017-2018).

كما كان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للبوسنة والهرسك من 2007-2009 ، بينما كان أيضًا الممثل السامي للمجتمع الدولي هناك، كمبعوث شخصي للممثل السامي للاتحاد الأوروبي ، وتفاوض على تنظيم الاستفتاء على استقلال الجبل الأسود في عام 2006 نيابة عن الاتحاد الأوروبي.

ويروج الممثلون الخاصون للاتحاد الأوروبي لسياسات الاتحاد الأوروبي ومصالحه في مناطق وبلدان معينة بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام أو الاهتمام الخاص بالاتحاد الأوروبي.

كما يلعبون دوراً نشطاً في الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات والاستقرار وسيادة القانون، وتم تعيين أول الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي في عام 1996، وحالياً، تدعم تسعة من أعضاء EUSR عمل الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل.

ويخل هذا التصنيف بالمواقف المتعلقة بالمركز، وهو يتماشى مع قرار مجلس الأمن 1244/1999 ورأي محكمة العدل الدولية بشأن إعلان كوسوفو الاستقلال.