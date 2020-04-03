الاتحاد الأوروبى يعيد 250 ألف مواطن أوروبى آخرين من الخارج بسبب كورونا

رويترز

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إن أكثر من 250 ألفا من مواطنى الدول الأعضاء لا يزالون يحاولون العودة إلى دولهم، فى الوقت الذى ما زال فيه عدد من تقطعت بهم السبل فى الخارج بسبب وباء فيروس كورونا كبيرا، حتى بعد أن أعاد التكتل الأوروبى 350 ألف مواطن إلى دولهم.

وقال بوريل، إن إعادة مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تمضى بسرعة منذ منتصف مارس آذار لكن عدد الأشخاص العالقين فى الخارج الذين يطلبون المساعدة من خلال سفارات دولهم ما زال فى ازدياد.

وقال للصحفيين، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أعدنا 350 ألف أوروبى إلى دولهم لكن ما زال هناك 250 ألف شخص وهناك عمليات كثيرة جارية" لإعادتهم.

وفى البدء، قال الاتحاد الأوروبى فى منتصف مارس، إن عدد من يحتاجون للعودة يبلغ 80 ألف شخص ثم قال يوم 20 مارس آذار إن العدد يقترب من 300 ألف.

وقال بوريل، "لم يكن بإمكان المرء تصور أن هناك أوروبيين كثيرين عالقون فى العالم من سائحين وزوار وعاملين لفترات قصيرة. إننا لا نتحدث عن المقيمين الدائمين".