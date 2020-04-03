اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 08:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يعيد 250 ألف مواطن أوروبى آخرين من الخارج بسبب كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:21 م
الاتحاد الأوروبى يعيد 250 ألف مواطن أوروبى آخرين من الخارج بسبب كورونا الاتحاد الأوروبى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، إن أكثر من 250 ألفا من مواطنى الدول الأعضاء لا يزالون يحاولون العودة إلى دولهم، فى الوقت الذى ما زال فيه عدد من تقطعت بهم السبل فى الخارج بسبب وباء فيروس كورونا كبيرا، حتى بعد أن أعاد التكتل الأوروبى 350 ألف مواطن إلى دولهم.
 
وقال بوريل، إن إعادة مواطنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تمضى بسرعة منذ منتصف مارس آذار لكن عدد الأشخاص العالقين فى الخارج الذين يطلبون المساعدة من خلال سفارات دولهم ما زال فى ازدياد.
 
وقال للصحفيين، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى عقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أعدنا 350 ألف أوروبى إلى دولهم لكن ما زال هناك 250 ألف شخص وهناك عمليات كثيرة جارية" لإعادتهم.
 
وفى البدء، قال الاتحاد الأوروبى فى منتصف مارس، إن عدد من يحتاجون للعودة يبلغ 80 ألف شخص ثم قال يوم 20 مارس آذار إن العدد يقترب من 300 ألف.
 
وقال بوريل، "لم يكن بإمكان المرء تصور أن هناك أوروبيين كثيرين عالقون فى العالم من سائحين وزوار وعاملين لفترات قصيرة. إننا لا نتحدث عن المقيمين الدائمين".
 

الاتحاد الاوروبى

كورونا

فيروس كرونا

وباء كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الاتحاد الأوروبي: اقتراح أمريكا حول فنزويلا يمثل مخرجا سلميا للأزمة

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:29 م

الاتحاد الأوروبى لسامح شكرى: سنوجه 89 مليون يورو لمصر لمواجهة الوباء

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:13 م

الاتحاد الأوروبى يحذر: تفشى كورونا فى أفريقيا قد يخرج عن السيطرة

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:42 م

الاتحاد الأوروبى يعين ممثلا له غرب البلقان لتطبيع العلاقات

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:39 م

الاتحاد الأوروبى يرصد 240 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين فى ازمة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:23 م

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبى فشل فى دعم إيطاليا فى بداية أزمة كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 02:39 م

مسئولون سابقون يحذرون: كورونا قد يكون القشة الأخيرة للاتحاد الأوروبى

الخميس، 02 أبريل 2020 02:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة