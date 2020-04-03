الأوقاف واليوم السابع: لا صحة لأخبار فتح المساجد الجمعة القادمة

كتب - إسماعيل رفعت

اكدت وزارة الأوقاف واليوم السابع معًا أنه لا صحة للأخبار المفبركة المفتراة بشأن فتح المساجد الجمعة القادمة .

وفي هذا الصدد اكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن إشاعة مثل هذه الأخبار المفتراة إثم عظيم ، ويجب محاكمة من يثبت إطلاقه أو تروجيه لها بتهمة الخيانة الوطنية ، وننصح بسرعة حذفها من أي صفحات حتى لا يسهم أحد بدون قصد في دعم أصحاب النفوس المريضة من الخونة والعملاء والمأجورين أعداء الإنسانية .

وتؤكد الوزارة أنها لن تقوم بإعادة فتح المساجد ما لم يتوقف تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا في مصر ، وبعد التشاور مع وزارة الصحة وتأكيدها على عودة الحياة إلى طبيعتها التي لا يُخشى معها نقل العدوى نتيجة التجمعات العامة، مع تأكيدنا على ضرورة تحري الدقة وعدم أخذ أية أخبار فيما يتصل بموضوع فتح المساجد أو غلقها إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف .

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