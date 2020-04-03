اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 07:07 م
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الأمم المتحدة قلقة بشأن السجناء فى إيران وسط تفشى كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:45 م
الأمم المتحدة قلقة بشأن السجناء فى إيران وسط تفشى كورونا تطهير الاماكن العامة ضد فيروس كورونا فى إيران
رويترز

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أعرب مسئول حقوقى بالأمم المتحدة، عن قلقه اليوم الجمعة، بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشى فيروس كورونا المستجد فى سجون بدول من بينها إيران وهى واحدة من أشدد دول العالم تضررا، وأوردت وسائل إعلام إيرانية، تقارير عن اضطرابات فى عدة سجون، وهروب جماعى من منشأة فى غرب البلاد، بالرغم من الإفراج المؤقت عن حوالى 100 ألف سجين للحد من اكتظاظ السجون.
 
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فى مؤتمر صحفى عبر الإنترنت فى جنيف "كما ترون فى إيران وبعض الدول الأخرى، نرى أعمال شغب، وسجناء خائفين، يشعرون بالقلق بسبب فقدان الاتصال بشكل كبير مع أفراد أسرهم وغير ذلك. وبالتالى هناك قضايا كثيرة للغاية تتعلق بهذا الأمر".
 
وكان الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن انتشار كورونا قد يستمر حتى نهاية العام فى إيران.
 
و من جهته ، أكد كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتلفزيون الرسمي، يوم أمس الخميس، إن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بلغت 3136 شخصا بعد تسجيل 124 وفاة جديدة فى الأربعة والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن عدد الإصابات بلغ 50468 حالة.
 
وأضاف، "لدينا 3956 مصابا فى حالة حرجة، هناك 2875 إصابة جديدة فى الأربعة والعشرين ساعة الماضية، تعافى 16711 من المرض".
 

ايران

الامم المتحده

كورونا

فيروس كورونا

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