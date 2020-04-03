اليوم السابع
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الأمم المتحدة تطالب بوقف الحروب فى اليمن وليبيا وسوريا لمواجهة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:40 م
الأمم المتحدة تطالب بوقف الحروب فى اليمن وليبيا وسوريا لمواجهة كورونا الأمين العام للأمم المتحدة
إيمان حنا

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أكد الأمين العام للأمم المتحة أنطونيو جوتيريش، أن الدعوة التى أطلقتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار هى الآن فى غاية الأهمية فنحن كبشرية أمام حرب كبيرة مع فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وإذا لم تتوقف تلك الحروب والصراعات فسوف يهزمنا فيروس كورونا .

وأضاف جوتيريش ، فى لقاء مع قناة العربية اليوم، قائلا :" أناشد كل من يؤثر على أطراف الصراعات الدائرة فى ليبيا وسوريا واليمن، وكل مكان به صراع أن يتوقفوا ، على الجميع أن يعوا ذلك جيدا".

وعن الضربات التى وجهتها ملشيات الحوثى صوب الرياض الاسبوع الماضى، قال: "لقد شعرنا بالأسى لتفجر الأعمال العدائية باليمن وإطلاق الصواريخ ضد السعودية،  ووالشعب اليمنى عانى كثيرا وعلينا أن نحل السلام بهم، فهم شعب كريم ويستحق أن ينعم بالسلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد دعا منذ 10 أيام إلى وقف إطلاق نار فورى على مستوى العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنطونيو جوتيريش، أن نصف عدد الطلاب حول العالم، لا يذهبون إلى المدارس حاليا، بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، مؤكدا دعمه لمبادرة اليونسكو لتوسيع ونشر آليات التعلم عن بعد.

وقال جوتيريش :"لا يذهب نصف عدد الطلاب فى العالم إلى المدرسة حاليًا بسبب وباء “كوفيد19، أنا أدعم مبادرة اليونسكو لتسريع نشر حلول التعلم عن بعد وتقليل اضطرابات التعليم إلى الحد الأدنى بينما نكافح فيروس كورونا

 


الامم المتحدة

كورونا

وباء كورونا

بلدان الصراع

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