ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 6920 حالة

ماجد تمراز

أفادت قناة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، أن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى الـ 6920 حالة.

ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 4,4 %وخسارة 701 ألف وظيفة، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد، بحسب بيانات وزارة العمل، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية.

والرقم المسجل هو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى. وكانت نسبة البطالة تراجعت في فبراير إلى 3,5 بالمئة، أدنى مستواتها خلال خمسين عاما.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه "لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في مارس".