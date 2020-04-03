اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 10:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 6920 حالة

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:04 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى 6920 حالة جثث ضحايا كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة سكاي نيوز العربية، في نبأ عاجل لها، أن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تخطى الـ 6920 حالة.

 

ارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 4,4 %وخسارة 701 ألف وظيفة، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد، بحسب بيانات وزارة العمل، حسبما ذكرت قناة سكاى نيوز عربية.

 

والرقم المسجل هو أعلى رقم لخسارة الوظائف منذ مارس 2009 خلال الأزمة المالية الكبرى.  وكانت نسبة البطالة تراجعت في فبراير إلى 3,5 بالمئة، أدنى مستواتها خلال خمسين عاما.

 

من جهة أخرى، أوضحت وزارة العمل أنه "لا يمكنها أن تحدد بدقة مدى تأثير الوباء العالمي على سوق العمل في مارس".

 

كورونا

فيروس كورونا

امريكا

كوفيد 19

وفيات كورونا

corona news

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

إنفوجراف.. تعرف على معدلات تسارع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فى مصر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

شاهد.. التزام بمنطقة وسط البلد فى الساعات الأولى من حظر التجول لليوم العاشر

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

تركيا تسجل 69 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 425

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

مكتب الصحة العالمية بشرق المتوسط يعلن التحديث اليومى لحالات كورونا.. انفوجراف

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

وفاة مطرب السبعينيات "بيل ويذرز" بعد معاناة مع المرض بعمر 81 عامًا

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

تفاصيل اليوم الأول فى عزبة أبوربيع بالإسماعيلية بعد عزلها بسبب كورونا.. فيديو وصور

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

فرنسا تسجل ارتفاعا قياسيا لوفيات كورونا فى اليوم بواقع 1120 حالة

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

ما هو باسبور الحصانة ضد فيروس كورونا فى المملكة المتحدة؟

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

وزير التعليم: امتحانات أولى وثانية ثانوى فى مايو المقبل ولن تتأثر بالحظر

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

مؤسس أمازون يتبرع بـ100 مليون دولار لإطعام المحتاجين فى أمريكا بسبب كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة