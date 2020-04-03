ارتفاع عدد الإصابات بكورونا فى النمسا إلى 11348 حالة

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا، اليوم الجمعة، إلى 11348 إصابة و168 حالة وفاة، وذكرت وزارة الصحة النمساوية ، فى بيان ، أن 829 حالة موجودة فى المستشفيات ، منها 245 فى وحدات العناية المركزة ، وقد تعافى 2022 شخصا من المرض.

وأضافت الوزارة، أنه تم إجراء 98343 اختباراً طبيا حتى صباح اليوم، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات الجديدة بنسبة أقل من 4% خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى، أنه سيكون من الجيد الحفاظ على النمو صغيرًا على مدى فترات أطول ، لافتة إلى أن هناك زيادة بنسبة 7.9% فى المرضى بالعناية المركزة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة فى ولاية ستيريا ، تلتها فيينا بـ 34 ، وتيرول 29 ، والنمسا السفلى 28 حالة وفاة ، و17 فى النمسا العليا ، و12 فى سالزبورغ ، و4 فى فورارلبرغ ، و4 فى كارينثيا ، وبورجنلاند 3 حالات وفاة.

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