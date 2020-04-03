إقليم هوبى الصينى يسجل 4 وفيات جديدة بكورونا حتى أمس

رويترز

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسى سجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالتان انتقلتا محليا، وأضافت اللجنة فى بيان أن البر الرئيسى سجل أيضا أربع وفيات جديدة حتى أمس الخميس كانت جميعها فى مدينة ووهان حيث بدأ تفشى المرض.

وبهذا يصل إجمالى عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة والوفيات 3322، وذكرت اللجنة أنه تم أيضا أمس الخميس تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.

وأكد الدكتور جاد رعد الباحث في الشؤون الأسيوية، أن بداية ظهور فيروس كورونا فى دول أسيا، وبالتحديد فى الصين لم يكن يشغل بال السلطات خاصة أن الأعداد في البداية كانت ضعيفة وبالتالي لم يكن هناك اهتمام بها، مشيرا إلى أنه بمجرد وصول عدد الإصابات إلى 2000 إصابة بدأت السلطات تنتبه إلى هذا الفيروس المستجد وتسعى لمواجهته.

وأضاف الباحث في الشؤون الأسيوية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن إصابات فيروس كورونا تنتشر بين بعض العاملين في تخصصات بعينها وفى مدن بعينها في الصين وليست منتشرة بشكل واسع بين المواطنين الصينيين، لافتا إلى أن الصين تمكنت في النهاية من السيطرة على الوباء.