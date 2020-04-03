اليوم السابع
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إسبانيا تستعد لتمديد طوارئ كورونا حتى نهاية أبريل بعد تجاوز الوفيات 10 آلاف

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:02 م
إسبانيا تستعد لتمديد طوارئ كورونا حتى نهاية أبريل بعد تجاوز الوفيات 10 آلاف فيروس كورونا فى اسبانيا
كتبت فاطمة شوقى

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تستعد حكومة إسبانيا لتمديد حالة الطوارئ المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا أسبوعين آخرين، لتمتد حتى نهاية أبريل، وذلك بعد أن تجاوزت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا، حاجز الـ10 آلاف وفاة، حيث أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 950 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أعلى زيادة فى يوم واحد تشهدها البلاد منذ تفشى الوباء.

وتتباطئ أعداد الإصابات الجديدة بالمرض في البلاد، خلال الأيام الماضية، حيث ارتفعت أعداد الإصابات بمعدل يصل إلى 10.5%، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أقل المعدلات في الأسبوعين الماضيين، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين في البلاد إلى أكثر من 110 آلاف إصابة حتى الآن.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز يعيد تركيز نشاطه للتخطيط حول إعادة فرض تمديد الطوارئ مع تشديد الإجراءات لمنع نقل عدوى كورونا، مع توقعات تمديد آخر.

وقال وزير الصحة الإسباني، سلفادور إيلا، إن منحنى الحالات الجديدة في إسبانيا أصبح تحت السيطرة، وأن إجراءات الطوارئ الصارمة التي تم وضعها لإغلاق البلاد تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أن البيانات تظهر لنا أن المنحنى استقر وأنه تم تحقيق الهدف الإساسى وهو بلوغ ذروة المنحنى وأنه تم بدء مرحلة التباطؤ.

وتعرضت الحكومة الإسبانية لانتقادات من أحزاب المعارضة، وبعض العاملين الصحيين والنقابات بسبب النقص المبلغ عنه في مرافق وحدة العناية المركزة، ونقص معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين الذين يعانون الإجهاد.

وتعد إسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا فى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وتتبع إيطاليا فقط فى إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس (كوفيد 19)،كما تأتي بعد إيطاليا والولايات المتحدة فى إجمالى الحالات المبلغ عنها.


اسبانيا

طوارئ

العزل

الحجر الصحى

كوفيد 19

كورونا

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