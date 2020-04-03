إدارة ترامب: 78٪ من الولايات أصدرت أوامر بالبقاء فى المنزل

كتبت: نهال طارق

قالت الدكتورة ديبورا بيركس من فريق التصدى لفيروس كورونا بالبيت الأبيض، إنهم يفتقدون إلى 50٪ من بيانات الاختبارات التى أجريت للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.

وأشارت بيركس إلى أن جزءًا من إجراء التحفيز الاقتصادى، الذى تم توقيعه ليصبح قانونًا، يتطلب إبلاغ جميع الاختبارات التي تم إجراؤها إلى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لكنها لم تتلق هذه البيانات حتى الآن، موضحة: "حسنًا، أخبركم، ما زلت أفقد 50٪ من البيانات من إعداد التقارير، ولقد أبلغت عن 660 (ألف) اختبار، ولقد أجرينا 1.3 مليون، لذلك نحن بحاجة إلى رؤية مشروع القانون ، وما زلنا لا نتلقى 100٪ من الاختبارات".

وقالت بيركس عندما تم الضغط حول إمكانية أن واحدًا من كل ثلاثة اختبارات أنتجت سلبيات كاذبة، إن عدد الاختبارات الإيجابية يتم تتبعه مع عدد من الحالات التي تم تشخيصها".

كما ان هناك 50 ولاية أصدرت أوامر البقاء في المنزل على مستوى الولايات المتحدة باستثناء 11 ولاية فقط وهذا يعني أن 78٪ من الولايات لديها أوامر البقاء في المنزل.

ومن جانبه نفى جاريد كوشنر، أنه كان يدير فرقة عمل ظل، مما يعقد عمل خبراء الصحة العامة قائلا، "كل ما أفعله هو بتوجيه من نائب الرئيس".

وذكر كوشنر في وقت سابق أنه كان قادرًا على تأمين معدات الوقاية الشخصية لمستشفى في نيويورك بعد أن اشتكى صديق للرئيس من نقص الإمدادات.

كما أشار ترامب إلى ولايات ذات حالات أقل، والولايات التي زاد فيها عدد الحالات ببطء باسم "الخطوط المسطحة" "Flatliner" هو مصطلح للمرضى الذين لا يظهرون أي علامات على المرض.

ووجه الي ترامب سؤال من أحد المراسلين عن ما إذا كان يجب على الأمريكيين ارتداء الأقنعة لحماية أنفسهم من كورونا واقترحوا مرة أخرى قائلين "إذا أراد الناس ارتداءها يمكنهم ذلك، فالوشاح أفضل من نواح عديدة"

وقال ترامب أيضًا إن المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الأقنعة قادمة، كما أكد على وجود مرونة في نقل أجهزة التنفس الصناعي للولايات الأكثر احتياجا.