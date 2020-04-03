أوقاف القليوبية: لا مخالفات بالمساجد حول صلاة الجمعة وفض 3 تجمعات لمواطنين بالشوارع

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، والتى تم تشكيلها برئاسته لم ترصد أية مخالفات لمساجد المحافظة أو القائمين عليها أو خروقات لقرار وزير الأوقاف بمنع الصلاة بالمساجد، وأداء صلاة الجمعة ظهرا بالمنازل ومنع التجمعات حفاظا على أرواح المصلين وان الساجد قبل المساجد.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إن أنه تم رصد تجمع لبعض المواطنين بأحد المولات بالحي السابع بمدينة العبور، حيث كانوا ينوون أداء صلاة الجمعة ظهرا جماعة، وتجمع أخر البان القزاز بالحي الأول بالعبور، وتجمع ثالث بأرض فضاء بالخرقانية، وتم التواصل مع مفتشي الأوقاف وعلى الفور تم توجيه النصح للمواطنين وتم فض التجمع على الفور.

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات صحفية، أنه تم التأكيد على تفعيل غرفة عمليات لمتابعة عدم أداء صلاة الجمعة بالمساجد والاقتصار على الأذان فقط، ومتابعة إقامة الجمعة ظهرا بالمنازل، مع التأكيد على جميع العاملين بالمساجد والأئمة على صيغة الآذان وهى "ألا صلوا فى بيوتكم ظهرا، ألا صلوا فى رحالكم ظهرا".

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إنه تم التأكيد على كل مفتش يدير منطقته من أحد المساجد مع المتابعة الميدانية، وعند وجود أى مخالفة يتم رفعها فورا لإنهاء خدمة المخالف على الفور، مع عمل محضر بالشرطة لاتخاذ الإجراءات ضد المصريين على جهلهم وعدائهم للدين والوطن.

وأوضح مدير أوقاف القليوبية، التأكيد على جمع إقرارات الأئمة المشرفين على المساجد والزوايا بنسبة تنفيذ التعليمات، والتأكد من وجود مخالفات من عدمه، على أن يقوم مفتش المنطقة برفع تقارير الأئمة فورا لمدير الإدارة، ويرفع مدير الإدارة تقريره للمديرية فور الانتهاء من المتابعة، كما تم التأكيد على أنه لا مجال لمتخازل عن أداء الواجب بالأوقاف، كما أنه لا مساحة من التسامح مع متاجر بوطنه ودينه بتعريض أرواح الناس للهلاك المؤكد تحت حجة جمعهم للصلاة.