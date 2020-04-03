"أوقاف الإسكندرية" تشكل 110 لجان للتأكد من غلق المساجد لمواجهة فيروس كورونا

الإسكندرية أسماء على بدر

كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية غرف عمليات الادارات الفرعية حيث تم تشكيل 110 لجان متابعة بواقع 10 لجان لكل إدارة لتكثيف المرور اليوم الجمعة على المساجد والزوايا بمختلف أنحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل.

وتفقد وكيل أوقاف الإسكندرية المساجد بالمرور على بعض الإدارات الفرعية (الجمرك - وسط - محرم بك - المنتزه)، مشددا على ضرورة رفع تقارير يومية للمديرية بالحالة العامة للمساجد والإبلاغ عن أى مخالفة أو تجاوز فى أى مسجد أو زاوية.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن المديرية لن تتهاون مع أى مخالفة لتعليمات الوزارة وستتصدى بكل حزم للمخالفين.

وتواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد.

وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل والصلاة فى المنازل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات.

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه يواصل الأئمة للتفتيش فى كل الأوقاف منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.

وأضاف أن هناك جهود كبيرة تبذلها الادارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين ، مؤكدا أن ما تقوم به الاوقاف فى هذه الازمة الراهن إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.



لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية



لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية