اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف الإسكندرية" تشكل 110 لجان للتأكد من غلق المساجد لمواجهة فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 06:23 م
"أوقاف الإسكندرية" تشكل 110 لجان للتأكد من غلق المساجد لمواجهة فيروس كورونا لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثفت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الاوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية غرف عمليات الادارات الفرعية حيث تم تشكيل 110 لجان متابعة بواقع 10 لجان لكل إدارة لتكثيف  المرور اليوم الجمعة على المساجد والزوايا بمختلف أنحاء المحافظة لتأكد من تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وإقامة الآذان فقط - بالمساجد دون الزوايا - بصيغة النوازل.

وتفقد وكيل أوقاف الإسكندرية المساجد  بالمرور على بعض الإدارات الفرعية (الجمرك - وسط - محرم بك - المنتزه)، مشددا على ضرورة رفع تقارير يومية للمديرية بالحالة العامة للمساجد والإبلاغ عن أى مخالفة أو تجاوز فى أى مسجد أو زاوية.

وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية أن المديرية لن تتهاون مع أى مخالفة لتعليمات الوزارة وستتصدى بكل حزم للمخالفين.

وتواصل مديرية الأوقاف بالإسكندرية فى حملات تفتيشية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار مدير المديرية والأئمة على كافة المساجد للتأكيد على قرار غلق المساجد.

وشملت الحملة على إدارة العجمى والدخيلة لضمان قرار غلق المساجد حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بالمنازل والصلاة فى المنازل خلال الفترة الحالية التى تمر بها البلاد.

واستمرت الجولات فى عدد من الإدارات الفرعية بالمحافظة منها وسط والمنتزة شرق الإسكندرية ولم ترصد الجولات أية مخالفات.

وأكد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه يواصل الأئمة للتفتيش فى كل الأوقاف منعا لفتح المساجد لصلاة الجماعة حفاظا على سلامتهم من فيروس كورونا مشيرا إلى أن هناك تقارير يتم رفعها إلى غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأوقاف يوميا للتأكد من تنفيذ القرارات.

وأضاف أن هناك جهود كبيرة تبذلها الادارات الفرعية للحفاظ على المساجد والمواطنين ، مؤكدا أن ما تقوم به الاوقاف فى هذه الازمة الراهن إنما هو جزء من مسيرة عطائها المتجددة للنهوض بهذا الوطن والوصول بسفينته إلى بر الأمان.

 

لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية (1)
لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية 

 

لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية (2)
لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية 

 

لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية (3)
لجان للتأكد من الالتزام بقرار غلق المساجد فى الاسكندرية 

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم العاشر وانتشار شرطي مكثف بالشوارع

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

لندن تؤجل اتمام صفقة انتقال أحمد فتحى لبيراميدز

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

بيانات جوجل: 50% تراجع فى الحركة بين المطاعم والمقاهى بمصر بسبب كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 3-4-2020

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة