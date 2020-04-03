أمين خريجى الأزهر بسوهاج يدعو إلى دعم الدولة للقضاء على فيروس كورونا

سوهاج – عمرو خلف

قال عبد الرحمن اللاوي، الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، إنه يجب على كل وطني غيور على وطنه أن يدعم الدولة بكل ما أوتي من قوة في سبيل القضاء على فيروس كورونا وأن نلتزم جميعًا بحزمة الإجراءات التي قررتها الدولة حرصًا منها على سلامة المواطن وأن نثق جميعًا في أجهزتها التي تعمل ليل نهار في سبيل القضاء على هذا الفيروس وألا نستمع للشائعات التي من شأنها التدمير والتخريب لا البناء والتعمير وأننا جميعًا في سفينة واحدة ينبغي على كل واحد فيها أن يؤدي دوره بإتقان حتى تعبر إلى بر النجاة.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشائعات من أخطر العوامل التي تهدد أي مجتمع من المجتمعات لأنها تعمل على التشكيك والتشويه للحقائق ما ينعكس سلبًا على المجتمع وعلينا التحقق عند سماع الأخبار والأنباء وأن نستمع إليها من مصادرها الرسمية حفاظًا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره مشيرًا إلى أن العاقل هو الذي يميز الحقائق من غيرها فالعقلاء هم الذين تنتفي عندهم الشائعة وتظهر الحقيقة.