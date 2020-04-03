أمن الإسكندرية يضبط صاحب مكتب سفريات يتاجر فى النقد الأجنبى

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون وتجار النقد الأجنبى مخالفة للقانون بالتعاون مع الأموال العامة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط صاحب مكتب سفريات له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

كما تبين أن المتهم وصلت حجم تعاملاته 536 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكنت الحملة من ضبط مسئول بمكتب للسفريات – كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية قدرها "2360 دينار ليبى – 15170 جنيها مصريا"، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.