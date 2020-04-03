أمن الإسكندرية يضبط صاحب مكتب سفريات يتاجر فى النقد الأجنبى

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الخارجين عن القانون وتجار النقد الأجنبى مخالفة للقانون بالتعاون مع الأموال العامة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط صاحب مكتب سفريات له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
كما تبين أن المتهم وصلت حجم تعاملاته 536 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.
كما تمكنت الحملة من ضبط مسئول بمكتب للسفريات – كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وتم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية قدرها "2360 دينار ليبى – 15170 جنيها مصريا"، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة.
يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.
وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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