اليوم السابع
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خالد صلاح
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أمريكا تدعو المانحين الدوليين لتدمير الأسلحة التقليدية فى العالم

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:56 ص
أمريكا تدعو المانحين الدوليين لتدمير الأسلحة التقليدية فى العالم وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ

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دعت الولايات المتحدة إلى مواصلة الجهود الدولية المشتركة التى تستهدف تدمير الأسلحة التقليدية فى العالم بالتنسيق بينها وبين سائر الدول الأخرى المانحة للمعونات.
ونبهت وزارة الخارجية الأمريكية - فى تقرير أصدرته اليوم الجمعة - إلى أهمية التعاون مع مجتمع المانحين الدوليين من أجل تعزيز السلام والأمن من خلال تقييد إتاحة الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر ومعالجة المخاطر الناجمة عن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في البلدان التي شهدت صراعات مسلحة.
وأشارالتقرير - الذي حمل عنوان (لأجل المضي بالأرض للسلامة) - إلى أهمية المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة وسائر الدول المانحة ، من أجل بناء عالم أكثر أمانًا وازدهارًا.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة ساهمت بنحو 7ر3 مليار دولار في أكثر من 100 دولة منذ عام 1993 لدعم هذه القضية كما مولت في عام 2019 جهود تدمير الأسلحة التقليدية في 58 دولة.


أمريكا

وزارة الخارجية الأمريكية

الأسلحة التقليدية

المانحون الدوليون

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