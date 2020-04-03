اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 05:31 م
خالد صلاح
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ألمانيا: تحويل أكبر ملعب كرة قدم لمركز علاج مصابى وباء كورونا المستجد

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:03 م
ألمانيا: تحويل أكبر ملعب كرة قدم لمركز علاج مصابى وباء كورونا المستجد مستشفى ميدانى _ صورة أرشيفية\
برلين أ ش أ

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أعلن فريق "بوروسيا دورتموند" الألمانى عن تحويل أكبر ملعب كرة قدم فى ألمانيا إلى مركز لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدءاً من الغد.

وقال بيان للفريق، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم  الجمعة ، إنه وبداية من الغد السبت سيتم تحويل الملعب الفيستفالى (سيجنال إيدونا بارك) لعلاج الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الفريق أن هذا الملعب "مكان مثالى لتقديم المساعدة بشكل فعال للناس"، مضيفاً أن "واجبنا ورغبتنا" هو أن نقدم كل ما هو ممكن للمساعدة.

يُشار إلى أن ألمانيا أعلنت ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 79 ألفا و696 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس لتتجاوز حاجز الألف حالة.

 


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