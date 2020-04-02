اليوم السابع
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900 ألف يفقدون وظائفهم فى إسبانيا منذ منتصف مارس بسبب كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 10:00 ص
900 ألف يفقدون وظائفهم فى إسبانيا منذ منتصف مارس بسبب كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت بيانات التأمينات الاجتماعية في إسبانيا اليوم الخميس، أن ما يقرب من 900 ألف عامل فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس عندما أعلنت البلاد عن إجراءات العزل الصحي العام بسبب تفشي فيروس كورونا. وأظهرت البيانات أن نحو 898822 عاملا فقدوا وظائفهم منذ 12 مارس أكثر من نصفهم من العمال المؤقتين.

وارتفع عدد الأشخاص المسجلين رسميا كعاطلين عن العمل في البلاد إلى 3.5 مليون في مارس وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2017.

وتخطت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا حاجز 100 ألف حالة أمس الأربعاء.

وباستثناء إيطاليا، قتل الفيروس أناسا في إسبانيا أكثر من أي مكان آخر في العالم مما دفع السلطات لفرض حالة عزل عامة أصابت النشاط الاقتصادي في البلاد فعليا بالشلل. وأظهرت دراسة مسحية أن قطاع التصنيع في إسبانيا يتجه للركود بعد انكماشه في مارس بأسرع وتيرة منذ عام 2013.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة إن البلاد سجلت أمس رقما قياسيا في عدد الوفيات بلغ 864 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9053 حالة في حين ارتفع عدد المصابين إلى 102136 شخصا. لكن المسؤولين قالوا إن الزيادة في الوفيات كنسبة مئوية جاءت أقل من مستوياتها في الأيام السابقة.

وكانت قد قالت ماريا خوسيه سييرا مسئولة الصحة الطارئة الإسبانية، إن فرناندو سيمون، الذى يقود مواجهة البلاد لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويحافظ على اتصالات منتظمة مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أصيب بالفيروس التاجى، موضحة أن نتائج اختبار الفيروس لمدير الطوارئ الصحية فى إسبانية كانت إيجابية.

 


اسبانيا

وظائف

كورونا

فيروس كوورنا

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