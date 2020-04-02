اليوم السابع
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9 توصيات للحكومات العربية من ثلاث منظمات إقليمية لإنقاذ السياحة والطيران

الخميس، 02 أبريل 2020 12:00 ص
9 توصيات للحكومات العربية من ثلاث منظمات إقليمية لإنقاذ السياحة والطيران انهيار السياحة بالدول العربية
كتبت آمال رسلان 

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قدمت ثلاث منظمات إقليمية، هى المنظمة العربية للسياحة والمنظمة العربية للطيران المدنى والاتحاد العربي للنقل الجوي، خارطة عمل للحكومات العربية لاحتواء خسائر لقطاعى السياحة والطيران، لدورهما في التنمية المستدامة وفي تحفيز النموّ السريع للقطاعات الاقتصادية الأخرى بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وقالت المنظمات الثلاث، إنه من الضروري قيام الحكومات العربية بتبني بعض الخطوات التي من شأنها المساعدة في انطلاقة سريعة للمساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة والسفر عند انتهاء هذه الأزمة.

وتمثلت التوصيات فى: 

1 - تقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل، ومنح وتسهيلات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

 2- إقرار خطط إنقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل، وذلك لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال هذه الغمة.

3- أن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم.

 4- أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وأيضاً إلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد.

5- تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم.

 6- إلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع فضلا عن تقليص التكلفة او الغائها.

 7- تقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات.

 8- تخفيض الضرائب على المسافرين مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق.

 9- رفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية.

 10- إعطاء قطاع السياحة والسفر كافة الامتيازات التي يحصل عليها القطاع الصناعي كونه محرك لكافة الصناعات الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.


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