اليوم السابع
Ads
الخميس، 02 أبريل 2020 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

45 مشرحة متنقلة بنيويورك لاستيعاب الموتى ومحارق الجثث تعمل على مدار الساعة

الخميس، 02 أبريل 2020 05:27 م
45 مشرحة متنقلة بنيويورك لاستيعاب الموتى ومحارق الجثث تعمل على مدار الساعة تكدس الجثث بإحدى مستشفيات نيويورك
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن مدينة نيويورك قد أنشأت حوالى 45 مشرحة متنقلة جديدة، وأصبح مسموحا لمحارق الجثث المحلية بالعمل على مدار الساعة.

وأوضحت الصحيفة أنه فى إحدى مستشفيات حى بروكلين، امتلأت المشرحة الداخلية يوم الثلاثاء، وفى اليوم التالى نفذت حقائب الجثث من طاقم التمريض.

 ومع دخول وباء كورونا شهره الثانى، بدأت أعداد ضحايا كورونا فى فرض ضغوط شديدة على قدرة المدينة على استيعاب موتاها. ومع وفاة أكثر من ألف شخص حتى الآن بنيويورك وحدها، وتوقع سقوط آلاف آخرين، يعمل مسئولو المدينة بجد لمواجهة حالة الطوارئ.

 

 وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، تولى مكتب الفحص الطبى مسئولية جمع الجثث وأرسل أسطولا من المقطورات المبردة الجديدة إلى المستشفيات فى جميع الأحياء الخمسة، وبعضها امتلأت المشارح بها. وأصبحت بيوت الجنائز  مزدحمة، كما أن القابر ومحارق الجثث التى تعمل بعدد قليل من الموظفين تسارع للتعامل مع هذه الزيادة فى الموتى.

 ويقول أحد أصحاب بيوت الجنائز إن الأمر يستغرق وقتا أطول للسماح بنقل الجثث، فعندما يتم الضغط على النظام الصحى يتم الضغط أيضا على نظام الموتى. ويقول المسئولون إن النظام القائم منذ زمن طويل الخاص بنقل الجثث والتخلص منها لم ينهار بشكل كامل، والمدينة ليست فى خطر مباشر من التعرض لأزمة صحية ثانوية مع وجود جثث مكدسة فى الكنائس أو ملقاة فى الشوارع كما هو الحال فى بعض المدن الإيطالية.

لكن فى كل خطوة من العملية، من المستشفيات وحتى بيوت الجنائز والمشارح التى تديرها المدينة، فإن الناس يشعرون بضغط الزيادة الحادة فى عدد الموتى ويعترفون أنها ليست سوى مقدمة للفيضان من المؤكد أن يأتى.


نيويوك

وفيات كورونا

مشرحة متنقلة

بيوت الجنائز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ترامب يهاجم تشاك شومر: كفاك تذمرا نيويورك حصلت على أكثر بكثير من أى ولاية أخرى

الخميس، 02 أبريل 2020 04:20 م

السيناريو الأسود فى أمريكا يتحقق بعدما توقع ترامب.. عدد الوفيات بسبب كورونا يتجاوز الـ5 آلاف.. الرعب يخيم على نيويورك.. و1900 وفاة بالمدينة وحدها والأسوأ قادم.. وإغلاق الملاعب وترك الحدائق مفتوحة لمواجهة الوباء

الخميس، 02 أبريل 2020 04:00 م

شاهد.. مستشفيات ميدانية في نيويورك بعد ارتفاع عدد ضحايا كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:00 ص

نيويورك تايمز: أكثر من 280 مليون شخص بالولايات المتحدة تحت الحظر بسبب كورونا

الأربعاء، 01 أبريل 2020 11:32 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

كريستيانو رونالدو الملياردير الأول فى تاريخ كرة القدم

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

الكهرباء: تقسيط قيمة مقايسة العدادات الكودية على 24 شهرا بدون فوائد

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

التعليم: حافز لمدرسي الثانى الابتدائى حتى 30 يونيو بمعدل 1000جنيه شهريا

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

الحكومة تنفى تقسيط وتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين لمدة 3 أشهر

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

مسنة بلجيكية تضحى بحياتها وترفض استخدام التنفس الصناعى لإنقاذ مريض أصغر سنا

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

س و ج.. كيف يفكر الأهلي فى تدعيم الجبهة اليمنى لتعويض غياب أحمد فتحى؟

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

الحكومة تعلن إلغاء نظام الممارسات بالكهرباء واستبداله بالعداد الكودى

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزيرة الصحة: إصابات فيروس كورونا الجديدة سببها الوافدين الى أرض البلاد

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

وزير التعليم يكشف تفاصيل البحث: للطالب قائمة يختار منها المشروع

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

إسبانيا تعلن وفاة 950 شخصا بفيروس كورونا أمس فى أعلى وفيات يومية حتى الآن

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

البنك الأهلى: 175 ألف مواطن اشتروا شهادة الـ15% بقيمة 33 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة