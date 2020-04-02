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وكيل تعليم المنيا يتابع تسليم شرائح التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى .. صور

الخميس، 02 أبريل 2020 10:57 ص
وكيل تعليم المنيا يتابع تسليم شرائح التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى .. صور وكيل تعليم المنيا يتفقد تسليم خطوط التابلت للطلاب
المنيا - حسن عبد الغفار

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تفقد محمد محمود عزب ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات ، وذلك لمتابعة تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الاول الثانوى ، وكذلك مدرسة سليمان مبروك الثانوية بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات "، WE " لليوم الثالث على التوالى ، فى تنظيم عمليات تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى ، بدون أى زحام أو تكدس داخل المدارس والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى الادارات التسع التعليمية ، وذلك ضمن الإجراءات والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء الأمور وكذا الموظفين  .

ومن ناحية أخرى شهد ياسر بخيت مدير مديرية التضامن ، توقيع عقود المرحلة الثانية لمشروع الحد من الزيادة السكانية برنامج 2 كفاية مع 14 جمعيه شريكه ، والذى يقدم خدمات لتنظيم الأسرة للمستفيدين من مساعدات تكافل وتحويلهم للوحدات الصحية الخاصة بالمشروع والاستفادة من هذه الخدمة ، من كشف وصرف أدويه ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن .

كما أشرف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، بالتعاون مع جمعية الاورمان بالاشتراك مع رجل الأعمال ابو هشيما" على مبادرة "حافظ على نفسك حافظ على بلدك احنا فى ظهرك خليك فى البيت" وقام بتوزيع سلع غذائية على 75 اسرة بقرى القرايشة بمركز المنيا والشيخ مسعود بالعدوة ، وسوف يتم ارسال 500 جنية لكل اسرة والجدير بالذكر أن المستهدف فى هذه المبادرة 150من قرية القرايشه و150من قرية الشيخ مسعود.

بينما كانت مديرية التموين قد نظمت حملة تموينية مكبرة للتصدى بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين ومنع أى محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

قال الدكتور حمود يوسف وكيل الوزارة ، إن تلك الإجراءات تأتى بإحكام الرقابة على كافة الأسواق والصيدليات، فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد وكيل الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدى بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالف

 

 

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وكيل تعليم المنيا يتقد تسليم خطوط التابلت للطلاب
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وكيل تعليم المنيا يتقد تسليم خطوط التابلت للطلاب

 

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وكيل تعليم المنيا يتقد تسليم خطوط التابلت للطلاب

 

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وكيل تعليم المنيا يتقد تسليم خطوط التابلت للطلاب

 

 


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