وفاة والد هشام عرفات وزير النقل السابق وتشيع الجثمان بمقابرة الأسرة بالمقطم

توفى المستشار مهدى عرفات، والد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق بعد صراع مع المرض، وتم تشيع جثمان الراحل إلى مقابر الأسرة بالإباجية بالمقطم بالقاهرة، حيث اقتصر الحضور على أسرة الفقيد والمقربين.

والدكتور هشام عرفات استطاع تحقيق انجازات ملموسة خلال الفترة التى شغل فيها منصب وزير النقل خلال من فبراير 2017 حتى مارس 2019 خصوصا فى قطاعى الطرق والسكة الحديد، حيث يشهد الكثير بالمشروعات التى كان له دور رئيسى فى خروجها للعلن سواء أنهى تنفيذها قبل تركه الوزارة أو التى شرع فى تنفيذها وما زال جارى تفنيذها.

وهشام عرفات حاصل على دكتوراه من جامعة عين شمس بالاشتراك مع جامعة براونشفيج بألمانيا، وتدرج فى العديد من المناصب بالجامعة، وله إسهامات كثيرة في مجال التصميم الإنشائى للعديد من الكبارى علي نهر النيل، وشارك فى تصميم وإنشاء الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق وتصميم العديد من الكبارى بجدة والطائف بالمملكة العربية السعودية.

كما يشغل هشام عرفات منصب رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة المستقبل، واستطاع خلال توليه وزارة النقل المشاركة في تطوير منظومة النقل التي التزمت بها الدولة في مجالات الطرق والكباري ومترو الأنفاق كما شارك فى وضع منظومة جديدة لتحديث السكة الحديد جاري تنفيذها فضلا عن تطوير المواني البحرية والبرية المصرية.