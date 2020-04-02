وزير الدفاع الأمريكى: قادرون على حماية البلاد من تهديدات كورونا وعصابات التهريب

كتبت: نهال طارق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، إن بلاده قادرة على حماية سكانها من تهديدات وباء كورونا، وكذلك من التهديد الذى تمثله عصابات التهريب على الحدود الأمريكية.



وخلال مؤتمر مشترك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال إسبر: "بينما تعمل دول على حماية سكانها من تهديد وباء كورونا، يستغل تجار المخدرات الأمر للتهريب".

وأعلن إسبر خلال المؤتمر، نشر قطع حربية فى الولايات الجنوبية لمواجهة عصابات التهريب المنتشرة، والتى تهدف لاستغلال الأزمة التى تسبب فيها وباء كورونا.

وخلال المؤتمر، اتهم الرئيس ترامب نظيره الفنزويلى باستهداف بلاده عبر تهريب المخدرات والدفع بعصابات التهريب عبر الحدود، قائلاً: "هناك مخاوف من استغلال جماعات إرهابية ومهربين للأزمة التي خلفها انتشار وباء كورونا.. زعيم فنزويلا الاشتراكى وجيشه يقومون بذلك.. ونؤكد أن القوات التى تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس".

وأضاف ترامب أن هناك ما يقرب ممن 250 طن من الكوكايين تدخل للولايات المتحدة الأمريكية من خلال التهريب.

وخلال المؤتمر، اتهم الرئيس ترامب نظيره الفنزويلى باستهداف بلاده عبر تهريب المخدرات والدفع بعصابات التهريب عبر الحدود، قائلاً: "هناك مخاوف من استغلال جماعات إرهابية ومهربين للأزمة التي خلفها انتشار وباء كورونا.. زعيم فنزويلا الاشتراكى وجيشه يقومون بذلك.. ونؤكد أن القوات التى تقاتل مهربي المخدرات سيكون لديها معدات لحمايتهم من الإصابة بالفيروس".

وأضاف ترامب، أن هناك ما يقرب ممن 250 طنا من الكوكايين تدخل للولايات المتحدة الأمريكية من خلال التهريب.